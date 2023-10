Uomini e Donne, la corteggiatrice abbandona lo show ma lancia pesanti accuse. Nel programma di Maria De Filippi ne succedono ogni giorno di cotte e di crude. L’edizione attuale non sta tradendo le attese e negli ultimi giorni abbiamo assisitito a diversi colpi di scena. Il cavaliere Maurizio ha messo uno punto alla conoscenza con Gemma Galgani e Roberta Di Padua ha già chiuso con Ermes mentre lui ha accettato di frequentare un’altra dama del parterre.

Tra i giovani la tronista Manuela Carriero ha eliminato Michele dopo essere stata duramente criticata in esterna. Poi nei giorni scorsi sono arrivate delle succulente anticipazioni su Beatriz. Sono stati segnalati alcuni suoi post su Facebook in cui criticava il programma in modo pesante: “Un format da non trasmettere” e “L’italiano con un minimo d’intelligenza non guarda queste cose”. Per poi presentarsi come corteggiatrice. Ma la sua esperienza nel dating show di Canale 5 è già arrivata alla fine.

Beatriz lascia lo studio di UeD tra le polemiche

Beatriz D’Orsi è stata più volte messa alle strette per quelle sue dichiarazioni sul programma. Durante la sua esperienza è stata punzecchiata da Gianni Sperti. Anche il tronista Brando l’ha messa con le spalle al muro. E lei, alla fine, è stata praticamente costretta ad abbandonare lo show. Non senza polemizzare però. Prima ha cercato di giustificarsi dicendo che negli ultimi anni sono cambiate tante cose nella sua vita ed è cambiata anche la sua opinione su UeD.

Poi Beatriz ha attaccato Brando dicendo che non accetta di restare a guardare lui che preferisce Raffaella: “Se sei attratto dall’aggressività, io non te la posso dare… Stai dicendo che lei ti smuove, è fuoco… io sono acqua, sono calma… non posso darti questa cosa”. Il tronista e la corteggiatrice hanno continuato a discutere, poi è intervenuto anche Gianni Sperti che ha detto che Beatriz ha cambiato improvvisamente atteggiamento e che non è credibile.

Ecco perché Beatriz decide di andare via… #UominieDonne pic.twitter.com/uLG4wkscFm — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 20, 2023

Beatriz grande signora. Io non avrei salutato neanche Brando #UominieDonne — ☾︎☼Louise 🔮 🎃 ( 📖 ) (@tarotdelanuit) October 20, 2023

Alla fine Beatriz ha lasciato Uomini e Donne, ma molti telespettatori sono dalla sua parte. Qualcuno ha criticato Gianni Sperti: “Ma la cattiveria di Gianni? Facile alzare la voce con una ragazza! Pessima persona! Non capisco perché continuano a tenere questa nullità!!”. Poi c’è chi ritiene che Beatriz sia stata isolata e attaccata da tutti, compresa Maria De Filippi che non ha fatto nulla per difenderla. Insomma, Beatriz è stata trattata “come uno straccio”. E voi, la pensate allo stesso modo?

