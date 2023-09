Prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne e già momenti pazzeschi in studio. Una nuova dama, Carmela, ha fatto una lamentela inaspettata a Maria De Filippi tra le risate del pubblico e anche degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, riconfermati anche quest’anno nonostante le indiscrezioni negative delle scorse settimane. Il video della donna sta facendo il giro della rete e tutti la amano praticamente già alla follia.

Parlando di Uomini e Donne, prima di dirvi tutto su questa nuova dama Carmela e sulla sua lamentela a Maria De Filippi, tiene banco in queste ore anche la questione Armando Incarnato. Lui non si è ancora visto in studio, ma sul social network Instagram ha annunciato in modo indiretto di aver presentato delle denunce in tribunale. Infatti, si è mostrato col suo avvocato e ha fatto capire di essere stanco di sentire cose false sul suo conto.

Leggi anche: UeD, anche Maria colpita da Perla di Temptation Island: cosa è successo in studio con Mirko e Greta





Uomini e Donne, la nuova dama Carmela fa lamentela inattesa a Maria De Filippi

Davvero da ridere il siparietto involontario creatosi nello studio di Uomini e Donne. Questa nuova dama Carmela si è rivolta direttamente alla padrona di casa, facendole una lamentela che le stava provocando dei problemi di salute, ovviamente non seri. La presentatrice Mediaset si è alzata dalla sua postazione ed è intervenuta in prima persona, per risolvere immediatamente quel contrattempo che rischiava di non far proseguire regolarmente il dating show.

Queste le parole della protagonista del Trono Over di UeD: “Sento troppo freddo qua, ho la cervicale. Anche con la giacca mi viene uguale. Se posso levarmi da qui è meglio”. La dama Carmela si è lamentata dell’aria condizionata, che le stava arrecando dei problemi alla testa. Maria le ha fatto notare che avesse già la giacchetta per coprirsi, ma per la signora non era sufficiente. Allora Queen Mary l’ha fatta togliere da quel posto e ne ha scelto un altro dove l’aria era meno forte.

Carmela ci hai già conquistato 🤩 #UominieDonne pic.twitter.com/eRW6HbL8g9 — Uomini e Donne (@uominiedonne) September 11, 2023

Si è sentita anche Tina dire in sottofondo: “Eventualmente, se serve, c’è sempre il dottore?“, ovviamente ironizzando sulla lieve problematica di Carmela, che ha continuato senza ulteriori disagi la sua prima puntata a UeD.