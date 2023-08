Non c’è già pace per Uomini e Donne e Maria De Filippi. Un’altra segnalazione inaspettata è arrivata a pochi giorni di distanza dalla prima registrazione. Mai come stavolta la stagione del dating show di Canale 5 è iniziata così in salita, visto che sono state fornite informazioni non lusinghiere su alcuni protagonisti. Innanzitutto, parlando del tronista Brando, è stato detto che sarebbe fidanzato, cosa ovviamente non permessa dal programma.

A proposito di lui, sembra che sia stato avvisato degli imminenti provvedimenti che Uomini e Donne e Maria De Filippi potrebbero assumere. Deianira Marzano ha infatti svelato che Brando potrebbe essere silurato dalla trasmissione. Ma ora c’è dell’altro su un volto diverso di UeD e la situazione sta rischiando davvero di sfuggire di mano. Tutti i progetti della presentatrice potrebbero dover essere cambiati in corso d’opera.

Uomini e Donne, un altro protagonista avrebbe mentito a Maria De Filippi

Uno di coloro che sarà grande protagonista a Uomini e Donne non avrebbe detto la verità a Maria De Filippi. Sempre l’esperta di gossip Marzano ha infatti ricevuto un messaggio da un utente: “Ciao, io lo conosco e anche la sua ex fidanzata, ma sinceramente per me sono ancora fidanzati. So che sono stati a Lampedusa ad inizio agosto e sono stati visti in atteggiamenti intimi, si baciavano e abbracciavano. Stavano o stanno insieme da 4 anni e mi sembra assurdo come una persona possa fare una cosa del genere sicuramente solo per notorietà”.

Ad essere fidanzato sarebbe anche il nuovo tronista Cristian Forti, il quale però si è difeso sul social network Instagram, illustrando la sua versione: “Per partecipare a Uomini e Donne, sia come corteggiatore che come tronista, bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come ce l’ha anche la mia ex. Una foto fatta a Lampedusa, una vacanza comprata e quindi pagata quando stavamo ancora insieme. Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato”.

Infine, ha raccontato: “Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo, lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023) e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023)”.