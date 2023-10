Clamoroso episodio a Uomini e Donne, con Gianni Sperti che ha dato un bacio più che focoso ad una dama del programma. L’opinionista del dating show di Maria De Filippi ha davvero fatto scatenare un colpo di scena, che ha lasciato senza parole anche la conduttrice. Poi Tina Cipollari se n’è uscita con una dichiarazione bomba, ma allo stesso tempo scherzosa. Tutto è successo all’improvviso, quando davvero nessuno si attendeva un simile gesto davanti a tutto lo studio.

Dunque, incredibile avvenimento a Uomini e Donne. Gianni Sperti letteralmente scatenato con questo bacio passionale alla dama, che ha avuto luogo nel momento in cui stava provando a spronare Gemma Galgani. Quest’ultima stava ballando con un cavaliere, quando sono stati visti troppo titubanti. Allora, l’opinionista si è alzato, ha preso una donna dal parterre e c’è stato questo incredibile ‘limone’ che ha scioccato tutti.

Uomini e Donne, Gianni Sperti dà un bacio alla dama: choc in studio

Nello studio di Uomini e Donne Gianni Sperti ha letteralmente dato scalpore per un bacio alla dama molto discussa, che ha sorpreso pure la collega Tina nonché Maria. Un vero e proprio choc per il pubblico della trasmissione di Canale 5. Gemma non ha avuto nessun momento intimo durante il ballo sulle note della canzone presente nel film Cinquanta sfumature di grigio, infatti il cavaliere Bruno e lei non sembravano così complici.

Sperti ha limonato con Roberta Di Padua e la De Filippi ha provato in tutti i modi a frenarli. A quel punto Tina Cipollari si è intromessa in quel momento super bollente e ha esclamato: “Maria, volevo darti un’anteprima. Gianni e Roberta hanno deciso di uscire insieme“. Cosa ovviamente non veritiera, ma detta semplicemente per scherzarci su. Certamente però il pubblico di UeD ha assistito ad una delle scene più scoppiettanti di questa stagione.

La maggioranza dei telespettatori è scoppiata a ridere davanti a questo sketch e sono stati numerosi i complimenti riservati a Gianni Sperti. Non sono mancate anche alcune critiche per un gesto passato alla storia del programma.