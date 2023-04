A Uomini e Donne e su Armando Incarnato si è scatenato il caos assoluto in queste ore. Il pubblico è rimasto letteralmente spiazzato dall’evolversi della situazione, degenerata da un momento all’altro in studio. Tutto è nato quando il cavaliere è stato duramente attaccato dalla dama Aurora Tropea, che lo ha accusato di non dire tutta la verità. Messo alle strette, lui è esploso di rabbia negando ogni addebito e anticipato la sua intenzione di abbandonare al più presto il dating show di Maria De Filippi.

Aurora si è soffermata così sul protagonista di Uomini e Donne, Armando Incarnato: “Lui ha 7mila manager ed è tutto una continua pubblicità“. Pronta la sua reazione in studio: “Fammi nomi e cognomi, non ho manager né agenzia. Lei deve andarsene, altrimenti me ne vado io; mai fatto provini per altri programmi e adesso me ne vado. Quando Maria avrà capito che non ho fatto niente, tornerò. Non mi serve il Grande Fratello Vip e nemmeno l’Isola dei Famosi, me ne vado“.

Uomini e Donne, Armando Incarnato furioso dopo le accuse

Sempre a Uomini e Donne Armando Incarnato ha aggiunto, come riportato dal sito Blogtivvu: “Ho chiesto a Maria di prendere informazioni e dopo che lo avrà fatto forse tornerò, ma Aurora deve andarsene. Si deve assumere la responsabilità di quello che ha detto. Non mi sognerei mai di andare in un altro posto se quell’altro posto è diverso da te. Ti voglio bene come una sorella”. Ma il cavaliere del programma è poi apparso anche su Instagram e ha spiegato le ragioni della sua rabbia.

Sul popolare social network Armando ha postato un suo selfie e ha commentato: “Non consento a nessuno di infangare, sporcare o minare il mio cammino fatto di stima, lealtà e rispetto immenso nei confronti di Maria e delle persone che lavorano con lei. Avete usato cattiveria astio e invidia per mettermi in ginocchio ma vi serve ben altro per farlo. Da piccolo mi hanno insegnato una cosa. Le cattiverie restano a chi le fa, perché chi le riceve prima o poi le dimentica. Per info e collaborazioni contattate sto ca*** perché il manager è impegnato ‘con altre persone’“.

Ma stando alle anticipazioni di Blogtivvu, che ha ripreso le affermazioni del blogger Pugnaloni, Armando Incarnato dovrebbe rimanere al suo posto e quindi non lascerà davvero UeD. Sotto il suo post i suoi follower sono divisi: c’è chi lo invita ad andare via realmente e chi invece spera che possa restare a lungo.