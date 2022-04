UeD è un programma registrato e come spesso accade le anticipazioni su quanto avvenuto in studio precedono di gran lunga la messa in onda della puntata. Quindi il pubblico di Maria De Filippi dovrà aspettare ancora diversi giorni prima di vedere cosa è successo il 29 aprile.

Venerdì scorso è infatti stata registrata una nuova puntata e dagli spoiler scopriamo che Alessandro ha parlato con Melissa al centro dello studio di UeD. Lui avrebbe proseguito la conoscenza, ma lei no perché è interessata a un altro cavaliere, Luca. Bruno ha conosciuto la signora che lo ha contattato al di fuori della trasmissione ed è scesa anche un’altra possibile dama per lui.





UeD, Ida Platano si sbottona su Riccardo Guarnieri

Inoltre Alessandro ha preferito non approfondire la conoscenza della signora Concetta, che aveva chiamato per lui, perché interessato a un’altra dama del parterre. Ma a quanto dicono sempre la anticipazioni diffuse sul profilo Instagram di Lorenzo Pugnaloni, questa nuova puntata di UeD è stata incentrata soprattutto su Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Il cavaliere ha avuto ancora un confronto con Gloria, che ha però confermato l’addio ed è uscita con un altro cavaliere con cui c’è stato anche un bacio. Ma la parte più interessante riguarda Ida Platano: Riccardo ha ribadito che tra loro c’è solo un’amicizia, ma lei, colpo di scena, ha ammesso che non vede solo amicizia con lui. E sarebbe sembrata ancora molto presa dal suo ex.

E allora aveva ragione Tina Cipollari, che sin dal ritorno di Riccardo Guarnieri sospettava un coinvolgimento di Ida Platano diverso da quello che voleva far credere. La dama di Brescia, infatti, fino alla nuova puntata ha sempre negato. Al momento però il cavaliere di Taranto resta sulla sua posizione: solo amicizia. Come andrà a finire?

