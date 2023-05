Andrea Foriglio è la non scelta di Nicole Santinelli. Le anticipazioni lo avevano già svelato ma il pubblico di UeD ha visto cosa è successo in studio nella puntata di venerdì 12 maggio 2023, l’ultima della stagione tra l’altro. Dopo Luca Daffrè, che per la cronaca ha scelto Alessandra, è arrivato il turno della tronista donna, che si è dichiarata a Carlo Alberto Mancini, mettendo un punto dunque alla conoscenza con Andrea Foriglio. Bacio e petali rossi dal soffitto d’ordinanza: i due sono usciti dallo studio insieme pronti a viversi lontani dalle telecamere.

“Io sono convinta di poche cose nella vita, però credo in quell’abbraccio in cui mi sento protetta, in quello sguardo. Penso di aver trovato l’uomo che desideravo e sognavo”, ha detto Nicole al suo corteggiatore prima di lasciare il programma e Maria de Filippi. Il tutto dopo aver ‘liquidato’ Andrea Foriglio, che dopo la non scelta si è sfogato con la redazione del dating show. Ed è finito in lacrime.

Andrea Foriglio in lacrime dopo la non-scelta di Nicole Sanitnelli

Raggiunto dalle telecamere di UeD in camerino dopo la non-scelta, Andrea Foriglio non è riuscito a trattenere il pianto per la delusione. “Non mi aspettavo questa scelta”, ha detto subito alla redazione il corteggiatore romano, 29 anni. “Ha scelto la persona che le ha dato di più a livello di dimostrazioni. L’amore non si pesa con le dimostrazioni, l’amore non è così, non è una gara a chi dimostra di più, l’amore si avverte”.

“Anche se dai nulla o ricevi nulla, c’entra il feeling, la chimica, quella che non puoi spiegare. Avrei voluto viverla fuori ma non è andata così”, ha aggiunto l’ormai ex corteggiatore di UeD, che ritiene Nicole “una ragazza d’oro” che “merita il meglio”. Poi però non ha retto più e si è abbandonato al pianto.

“Con lei potevo essere di più, avrei dovuto farmi vedere meno duro. La mia calma viene vista come se io mi sentissi superiore. Questo è il mio modo di esprimermi, ma tutti, dopo avermi conosciuto a fondo si ricredono sulla mia persona. Non ce la faccio. Ero convinto di quello che sentivamo, quando stavamo insieme. Evidentemente lo sentivo solo io”, ha concluso Andrea Foriglio.