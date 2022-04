L’ed dama di UeD Alessandra Di Giammarco ha rilasciato un’intervista a MondoTv 24 e ha raccontato la sua esperienza all’interno del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ovviamente non sono mancati riferimenti ai cavalieri conosciuti all’interno del programma, come l’ormai veterano Armando Incarnato e Diego Tavani, ma anche di Alessandro Vicinanza, ultimamente attaccato per non aver interrotto subito la sua conoscenza con Ida Platano, l’ex di Riccardo Guarnieri.

“Viene sempre un po’ incompreso, lui fa le cose con calma, lo vedo con una ragazza più fresca”, ha detto la 36enne. L’ex dama di UeD ha spiegato anche che si rivede molto nell’ultimo flirt di Ida Platano:.





UeD, Alessandra su Armando: “Ha messo la manina sotto”

“È un bel ragazzo, però non mi sono mai permessa di chiedergli il numero, lo vedo molto leggero come me, si vive le situazioni piano”. Come anticipato, nell’intervista rilasciata a Mondo Tv 24, Alessandra Di Giammarco ha parlato anche di Armando Incarnato e della sua esperienza all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi.

“Bellissimo e anche molto forte, ti aiuta tanto a migliorare, a crescere, la redazione ti fa forza, durante le chiamate ti fa cacciare il carattere, però sono stata un pochino ferma perché c’erano i bambini che mi guardavano”. L’ex dama di UeD si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sulla conoscenza con Armando Incarnato, rivelando un retroscena intimo legato ad un’esterna con il cavaliere campano.

UeD, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato “smascherati” l’attacco improvviso pic.twitter.com/ipLvhEa29I — Pausa Caffè (@PausaCaff3) April 14, 2022

“Lui dice tanto che il bacio non lo voleva, invece la manina l’ha messa sotto la mia canottiera, questa cosa io non l’ho detta […] Diego è persona buona, lavoratore a differenza di Armando che mi diceva che si faceva campare di rendita, cosa che non esiste! Arrogante anche quando stavamo al ristorante, il cameriere per quanto lo possa conoscere ci vuole sempre una certa compostezza”.

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, ancora problemi: interviene la sorella Clarissa