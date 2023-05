Un grave lutto ha travolto la televisione italiana per la morte di un volto, che è stato apprezzato in tantissime circostanze. Nel corso della sua carriera, purtroppo troppo breve, si era messa in mostra in diverse emittenti televisive. Infatti, era apparsa non solo alla Rai ma anche su Sky e a Mediaset e sempre con la sua grande eleganza e professionalità. Nelle scorse ore se n’è andata per sempre, generando un vuoto davvero incolmabile.

Aveva solamente 35 anni e ancora tantissimo tempo davanti a sé, ma una brutta malattia ha spento la sua vita e ha causato un lutto nella televisione italiana difficilmente assorbibile in tempi rapidi. Tra le sue tante avventure lavorative spicca indubbiamente la sua presenza a Camera Café, ma ha collaborato anche nell’ambito musicale. Il Volo l’aveva scelta infatti per il loro videoclip del famosissimo brano musicale Grande amore. E ora nessuno riesce ad accettare che non potranno mai più vederla.

Lutto nella televisione italiana: è morta a soli 35 anni

A provocare questo grande lutto nella televisione italiana è stata la bellissima e bravissima ballerina Maria Miceli, che aveva un diploma in danza classica e contemporanea. Successivamente aveva fatto ulteriori salti di qualità, divenendo una coreografa e direttrice artistica. Come scritto da Fanpage, adorava la cultura del Medio Oriente ed era anche riuscita a conseguire una laurea in Lettere antiche e Archeologia. Aveva anche preso parte ad una puntata de I Soliti Ignoti di Amadeus.

Inoltre, il Giornale di Brescia l’aveva intervistata in passato per soffermarsi sul coronavirus: “Il Covid sta cambiando il mondo e le persone vogliono fruire in sicurezza gli spettacoli. La soluzione è sentire la vicinanza con gli spettacoli, anche senza contatto fisico”. Combatteva ormai da diversi anni con una patologia, che alla fine ha avuto la meglio su di lei. A piangere per il suo addio sono soprattutto i suoi genitori Annarita e Raffaele nonché i fratelli Andualem, Selam, Maddalena, Alelign e Teresa.

Il suo ultimo saluto nella giornata di sabato 13 maggio, con i funerali che sono stati organizzati all’interno della chiesa di Manerbio (Brescia). Lei era nativa di Milano, ma aveva vissuto nel bresciano. Inoltre, la sua mamma è originaria della Sicilia e il suo papà della Campania.