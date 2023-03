Guendalina Tavassi contro il GF Vip 7 e Alfonso Signorini. La sorella di Edoardo Tavassi ha manifestato tutta la sua contrarietà per la decisone del programma di ammonire il fratello per un gesto opinabile. Il compagno di Micol infatti, sembra aver rotto una stecca da biliardo nell’intento di far ridere i suoi compagni (e riuscendoci). Non solo, secondo il conduttore del reality, avrebbe detto delle frasi poco carine. Un gesto che dopo gli avvertimenti della scorsa settimana, non sarebbe dovuto capitare.

È per questo che il padrone di casa ha deciso di ammonirlo e farlo diventare di fatto un esempio per gli altri. È andata peggio ad Edoardo Donnamaria che è stato squalificato dal gioco per comportamenti aggressivi nei confronti di Antonella. Chiaramente dopo il giallo per il Tavassone, la mamma del ragazzo e la sorella Guendaline si sono rivoltate sui social perdere la loro.“Sì certo mio fratello ha scherzato con la stecca da biliardo – dice Guendalina – Stava scherzando e ridendo”.

Guendalina Tavassi contro il GF Vip 7

E ancora: “Ma Edo alzati e vattene, stanno facendo di tutto, vattene via“. L’ex gieffina ha poi commentato anche la decisione, secondo lei assurda, di aver fatto uscire anche Donnamaria: “Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza”.

Poi dice: “Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco!”.

E conclude: “Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso”. Una situazione che la donna non ha minimamente accettato ma che chiaramente, non può né risolvere, né cambiare. Insomma, anche se non è d’accordo deve saperla accettare.

