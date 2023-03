GF Vip 7, scoppia la lite dopo la diretta tv. Una puntata decisamente animata e densa di tensioni che non poteva che condurre inevitabilmente alla sfuriata tra i due concorrenti. Daniele Dal Moro ha commesso uno scivolone che potrebbe pagare molto caro. Tutta ‘colpa’ della frase pronunciata mentre su Canale 5 era in corso la pubblicità. Il duro sfogo era diretto a Oriana Marzoli e le conseguenze si sono viste.

Furiosa lite dopo la puntata del GF Vip 7, ma gli autori del programma provano a correre ai ripari. Facciamo un passo indietro, ovvero al momento in cui Daniele dal Moro si sarebbe lasciato andare a un duro sfogo nel corso dello stacco pubblicitario. Parole che i telespettatori hanno potuto ascoltare e opportunatamente commentare sui social. Nel mirino del gieffino, ancora una volta Oriana Marzoli. “Allora io devo fare come fa lei e dirle tutte le cose che io pretendo lei faccia. Quindi non voglio più che lei urli, che faccia la sc**a con Luca Onestini e tutte le altre cose che non mi stanno bene. Tu mi parli volgarmente e mi rompi le p***e perché non sco***mo“.

Furiosa lite dopo la puntata del GF Vip 7 tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli: urla e parole forti, ma gli autori provano a rimediare

Gli utenti non avrebbero per nulla gradito le esternazioni di Daniele, ma la vicenda non si è fermata a questo. Infatti non appena terminata la diretta tv, Oriana Marzoli, consapevole delle parole di Daniele espresse sul proprio conto, ha dato il via alla furiosa lite. E le urla si sono sentite al punto da richiedere l’intervento degli autori del programma che hanno provveduto mettendo la musica per coprire le grida e non solo, ma cambiando anche le inquadrature spostate dall’interno della casa al giardino. Eppure tutto questo non sembra essere bastato.

Frasi e parole forti che si sono ugualmente sentite, in particolar modo quelle di Daniele Dal Moro che, poco prima che partisse la musica ha detto: “Se dovessi dire io quello che non mi va bene di te andiamo avanti parecchio. “Senti io nemmeno voglio parlarti basta! Ciao te lo dico io! Ma chi vuole una che si comporta come te a 30 anni? Ma nessuno guarda!“, frasi seguite dalla replica di Oriana:”Adesso mi vuoi far passare come una persona di me*** quando non lo sono, adesso ti interessa questo perché sei fatto così. Adesso mi vuoi far passare come una m***a ma io non lo sono e tu sei…”.

Oriana ha chiesto a Micol cos'ha detto a Daniele e a quanto pare lui ha urlato un sacco di parolacce e lei ha provato a fermarlo, ma naturalmente la regia ha censurato tutto.#incorvassi #oriele #gfvip — Mari (@marired_98) March 10, 2023

Lite pesante in casa tra Oriana e Daniele e il gf inquadra con entrambe le regie il giardino, prima silenziando tutto è più con musica a palla per non far sentire niente 😅 bella trasparenza #GFvip #gfivip pic.twitter.com/a3KE6sFYb8 — opinionista DOC (@nonrichiesta) March 10, 2023

Una lite che ha segnato probabilmente un forte cambiamento di rotta tra i due gieffini, ma la vicenda non finisce qui. Poco dopo la lite, Oriana Marzoli si è avvicinata a Micol che ha subito fatto notare: “Amore le urla e le parole…”, portando la concorrente a sottolineare: “Adesso non so nemmeno se si può più urlare. Ma dici per me o per lui?“ e Micol: “No amore, tu no, io adesso parlo di lui. Guarda che lui ha proprio detto delle parolacce. Sì Daniele amo sto parlando di lui“.