“Ho sognato Giovanna e…”. Affari Tuoi, rivelazione choc della concorrente. Floriana, la concorrente del Trentino Alto Adige ha lasciato tutti di stucco durante la sua partita al gioco dei pacchi che è andata in onda domenica 3 marzo 2024. La ragazza, accompagnata dalla sorella, ha infatti raccontato al padrone di casa di una cosa davvero assurda capitata nelle notti precedenti alla sua serata.

Floriana ha raccontato ad Amadeus che la sorella, la notte scorsa, ha sognato proprio la moglie del conduttore Rai, Giovanna Civitillo. La donna, nel sogno, le spronava ad andare fino in fondo dicendosi sicura che avrebbero vinto. Floriana racconta ad Amadeus: “Mia sorella ha chiesto a tua moglie, nel sogno, di suggerirci dei numeri, e lei le ha risposto semplicemente di andare avanti che ce l’avremmo fatta a vincere”. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è successo.





La ragazza, c’è da dirlo, ha dimostrato grande abilità nel corso del gioco (ma soprattutto fortuna), eliminando quasi tutti i premi minori, ovvero i famosi pacchi azzurri e mantenendo in gioco i pacchi rossi. Non che ci voglia grande abilità ad essere fortunati, tuttavia c’è riuscita. E nonostante la perdita di un pacco significativo da 200.000€, è riuscita a raggiungere la fase finale con premi ancora considerevoli (come quello da 300mila).

Nel momento decisivo, lei e la sorella hanno optato per scambiare il loro pacco con un altro, una mossa che ha portato alla scoperta di un premio intermedio da 5.000€ nel pacco originale. Poco dopo, Floriana e la sorella, si sono trovate di fronte a una scelta cruciale offerta dal maligno Dottore, che ha proposto loro 80.000€ per abbandonare la competizione.

la fortuna che non avrò mai nella vita #affarituoi pic.twitter.com/NaHUlZLfmS — Francesca 💐 (@_cielodiperle) March 3, 2024

Un’offerta troppo allettante per le sorelle del Trentino Alto Adige che, dopo un attimo di riflessione e mosse dall’emozione, hanno accettato di buon grado. Le due allora hanno detto ad Amadeus: “Vorremmo vincere e donare una parte della somma ai nostri fratelli affinché anche loro possano avere una stabilità” hanno detto in lacrime. E così è stato. Ma Giovanna nel sogno aveva ragione: se avessero proseguito si sarebbero portate a casa ben 300mila euro!

