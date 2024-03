Fiorello contro Chiara Ferragni e Fazio: “Ci sono rimasto male”. Cosa è successo durante l’intervista dell’imprenditrice digitale che ha contrariato tanto il mattatore della televisione italiana? A raccontarlo è lo stesso showman che sul suo impareggiabile programma mattutino VivaRai2! Ha voluto dire qualcosa al collega del Nove. Prima di questo ha commentato anche le altre notizie dall’Italia e dal mondo, come la recente visita di Giorgia Meloni negli Stati Uniti e dell’incontro con Joe Biden: “Si sono visti, Biden le ha dato un bacio…”.

“Ma ce stava a prova? – scherza Fiorello in romanaccio -. Alla fine dopo che si sono fatti la foto insieme lui l’ha salutata e ha chiesto ‘ma quando arriva la premier italiana?’”. Più tardi Fiorello continua sull’argomento, visto che il presidente del Consiglio deve tornare di corsa in Abruzzo: “Ci sono le elezioni, convincerà sicuramente gli abruzzesi… a votare Biden!”.





Fiorello contro Chiara Ferragni e Fazio: “Ci sono rimasto male”

Quindi Fiorello è passato ad un altro argomento, prima di passare alla Ferragni e Fazio, ovvero dei grandi risultati dell’Italia ai Mondiali indoor di atletica leggera di Glasgow, terminati ieri. Fiorello fa i complimenti a Furlani, Simonelli e Dosso, tre dei quattro medagliati azzurri ritratti in foto insieme su un quotidiano: “Bravi ragazzi, siete fortissimi. Poi Vannacci quando ha visto questa foto ha detto ‘allora ce l’avete proprio con me!’”.

E riguardo la faccenda di Chiara Ferragni da Fazio a Che tempo che fa, Fiorello ha deciso di andarci pesante, soprattutto col collega. Per lui infatti non ci sono state le domande, ma anche le risposte giuste. Insomma, Fiorello non è rimasto per nulla soddisfatto dell’intervista e dice: “Non è successo nulla, che dovremmo dire? Per me francamente non è successo nulla… niente”.

Ancora Fiorello: “E noi per far ridere cosa dobbiamo dire? Lei è arrivata, ‘come va? Tutto bene’… ‘sì, un po’ dispiaciuta’… ‘vabbè, avete capito male’… ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! ‘Forse ci sentiremo’… no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare…”. E a parte l’ironia, questo è un po’ il pensiero di gran parte del web. Lo abbiamo raccontato nel pezzo consigliato sotto.

