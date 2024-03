“Che delusione!”. Caos dopo l’intervista di Chiara Ferragni da Fabio Fazio. È successo durante e sopratutto dopo l’ospitata in diretta a Che Tempo Che Fa, su canale Nove. Il padrone di casa l’aveva detto subito: “Non sono un magistrato, non siamo in un tribunale. Questo non è un luogo dove si fanno domande che vuole qualcun altro. Io faccio il mio mestiere appellandomi all’art. 21 della Costituzione, alla libertà di espressione”. E in tanti sia prima che dopo hanno definito tutto “un’intervista moscia, senza domande e senza dichiarazioni”.

La Ferragni a Fazio ha raccontato: “Sto bene, sono contenta di essere qua, la mia storia è piccola così rispetto alle tragedie che succedono nel mondo. Sono stati due mesi e mezzo tosti in cui mi sono trovata al centro di una ondata di odio. Tu penseresti che una come me sia preparata a una cosa del genere. Ed è vero, sei preparata. Ma niente ti prepara alla violenza di certi attacchi. Niente ti prepara alla violenza che arriva da tutte le parti“.





E proprio riguardo i commenti e la shitstorm sul web, Chiara Ferragni racconta a Fazio: “I social media diventano un incubo quando le cose vanno male, è un gioco. Quando le cose vanno bene ti senti invincibile, quando vieni criticata aspramente ti senti un po’ accerchiata ed è stato difficile negli ultimi mesi”. La donna ha parlato della faccenda Balocco e di Fedez, dichiarando: “In quel momento mi sono resa conto che se alcune persone avevano frainteso le mie intenzioni, qualcosa che avevo detto o scritto, vuol dire che le cose potevano essere fatte meglio. È stato un momento di grosso cambiamento”.

Quest'intervista è l'apoteosi del nulla cosmico e dell'arcipocrito della minchia#Ferragni pic.twitter.com/NgHI7gLw9T — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) March 3, 2024

E ancora sul marito: “Ci sentiamo, siamo due persone adulte che si vogliono bene e quindi non è che da un giorno all’altro tagliamo i ponti. È un periodo di crisi, lo abbiamo avuto anche in passato, questa è una crisi un pò più forte, vediamo”. Ma sui social l’intervista non convince. Scrive un utente su X: “Quest’intervista è l’apoteosi del nulla cosmico e dell’arcipocrito della m…”. E ancora: “Fazio ha fatto un’intervista talmente leggera che alla fine io mi sono sentito in colpa per non aver comprato abbastanza panettoni della Ferragni”.

Quindi l’intervista a Chiara Ferragni parte dall’ “odio” verso di lei e non da ciò che l’ha portata ad essere indagata. Fazio ha deciso di picchiare duro, eh. #CTCF — Fran Altomare (@FranAltomare) March 3, 2024

Fazio ha fatto un'intervista talmente leggera che alla fine io mi sono sentito in colpa per non aver comprato abbastanza panettoni della ferragni. — Cambiacasacca (@Cambiacasacca) March 4, 2024

La Ferragni che con questa intervista pensava di risollevarsi socialmente invece si è affossata ancora di più. Grande lei e tutti quelli che stanno dietro alle sue strategie di comunicazione continuate così #ChiaraFerragni pic.twitter.com/Q5JiLazFdU — ☼ (@piscesbetch) March 3, 2024

Poi un altro dice: “La Ferragni che con questa intervista pensava di risollevarsi socialmente invece si è affossata ancora di più. Grande lei e tutti quelli che stanno dietro alle sue strategie di comunicazione continuate così”. Fran Altomare scrive: “Quindi l’intervista a Chiara Ferragni parte dall’ “odio” verso di lei e non da ciò che l’ha portata ad essere indagata. Fazio ha deciso di picchiare duro, eh”. “Il vuoto. Nell’intervista di @fabfazio

esattamente come nei post su Instagram. Il problema non è #ChiaraFerragni, il problema è che 30 milioni di persone credono al nulla. E così via, rare parole di sostegno per l’imprenditrice digitale”, scrive Marco Bencivenga.

