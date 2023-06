Tu sì que vales, le parole di Sabrina Ferilli sulla nuova giurata. Sarà una vera rivoluzone quella in arrivo nello show di Canale 5 dove tanti talenti si sfidano ciascuno con una performance originale. Di sicuro nel cast non ci sarà più Teo Mammuccari che dopo l’addio al veleno alle Iene non è stato riconfermato neppure a Tu sì que vales. Secondo l’esperto di gossip Giuseppe Candela a sostituirlo sarà Luciana Littizzetto che ha appena salutato lo storico programma di Fazio su Rai3 Che Tempo Che Fa.

Nemmeno Belen Rodriguez è stata confermata a Tu sì que vales. Così Candela parla delle novità in arrivo: “Candela Flash! Fermi tutti Luciana Littizzetto sbarca a Mediaset. La comica, dopo l’addio alla Rai e il passaggio a Discovery con Fabio Fazio, raddoppia: sarà in giuria a ‘Tu sì que vales’. Prenderà il posto di Teo Mammuccari (già fuori da ‘Le Iene’) che ha deciso di lasciare lo show come Belen Rodriguez – con Maria De Filippi confermati Gerry SCotti, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli”. Proprio quest’ultima ha rilasciato una dichiarazione sull’arrivo della Littizzetto.

Le parole di Sabrina Ferilli su Luciana Littizzetto

La new entry di Luciana Littizzetto a Tu sì que vales rappresenta sicuramente una grande novità della prossima edizione che si preannuncia ancora più scoppiettante e vivace del solito. Trash Italiano ha pubblicato un post su questa notizia e i commenti si sono sprecati. In tanti non vedono l’ora di gustarsi le nuove puntate: “il triangolo Ferilli Littizzetto De Filippi non lo avevamo consideratooooo” scrive uno. Tra le risposte c’è anche quella di Sabrina Ferilli che ha indirettamente confermato lo scoop.

“Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei!”, queste le parole di Sabrina Ferilli affidate ad un commento sul post Instagram. Ovviamente il riferimento va al disturbatore del programma, Giovannino, che è l’attore Giovanni Iovino. Stiamo parlando di una presenza fissa nello show che con le sue marachelle dà il tormento a Sabrina e che ormai è entrato nel cuore del pubblico.

Nel frattempo le novità non sono finite. Come molti sanno Silvia Toffanin e Verissimo sono andati in vacanza. Ebbene, a partire da sabato 24 giugno, al suo posto su Canale 5 torna Anna Tatangelo. La cantante e conduttrice sarà protagonista con “Scene da un matrimonio” che sarà trasmesso dalle 14:10 e terminerà alle 15:45.

