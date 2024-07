Una settimana esatta dall’inizio delle registrazioni e dallo studio di Tu si que vales arrivano anticipazioni sulla composizione della giuria che faranno discutere. Intanto non è chiaro quale sarà il destino di Giulia Stabile che lo scorso maggio era stata data per sicura partente. Il motivo? Nessuna frizione con Maria De Filippi, sua madrina del resto, piuttosto perché avrebbe il desiderio di dedicarsi maggiormente alla danza. Scriveva infatti Novella 2000 come.

“Starebbe infatti lavorando a un progetto che la porterebbe a girare l’Italia in vari teatri e questo porta chiedersi chi potrebbe sostituirla”. I nomi non erano mancati. Quello più accreditato era sembrato Giulia De Lellis, ex UeD che come conduttrice ha già un po’ di esperienza grazie ad alcuni programmi di Real Time, ma sembra ipotesi destinata a tramontare.





Tu si que vales, Maria De Filippi conferma i giudici

Per quanto riguarda la giuria di Tu si que vales 2024 dovremo trovare ancora una volta Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Dalla precedente edizione è uscito di scena Teo Mammucari, il quale è stato sostituito da Luciana Littizzetto. Proprio la decisione di puntare ancora su Littizzetto ha fatto saltare i fan dalla sedia. “Si continua a puntare su qualcuno che evidentemente non c’entra”.

E ancora: “Vi prego, tutti ma lei no. Ditemi che non è vero, questo è un incubo”. La maggior parte, in realtà, promuove Lucianina che, seppure con qualche passo falso, ha brillato nel corso della passata edizione. Nella nuova, sempre parlando di giudici, non mancherà quello popolare rappresentato da Sabrina Ferilli, così come il ritorno di Giovaninno come ospite fisso del cast.

Altre anticipazioni rivelano che le registrazioni inizieranno lunedì 8 luglio 2024, per poi proseguire nelle seguenti date dello stesso mese: 9, 15, 16, 17, 22, 23 e 24. Quando al numero di puntate, si pensa che potrebbero andare in onda tra i 9 e i 12 appuntamenti, ma staremo a vedere che cosa accadrà prossimamente.