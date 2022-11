Tu sì que vales, Giulia Stabile sotto accusa. L’ultima puntata dello show di Canale 5 è andato in onda ieri sera, sabato 19 novembre, a vincere è stato Marco Mingardi. In tanti lo hanno apprezzato, ma molti altri si sono lamentati gridando allo scandalo. Per molti non avrebbe dovuto vincere lui: “Raccomandato”, “ha vinto il nulla” e “hanno fatto vincere uno che manco era arrivato in finale” sono stati alcuni dei commenti che gli utenti gli hanno riservato.

La puntata è stata trasmessa in diretta e naturalmente al loro posto sulle poltroncine di giurati c’erano Maria De Filippi, Sabrina Ferilli, Teo Mammucari, Rudy Zerbi e Gerry Scotti. Presenti pure Belen Rodriguez, Alessio Sakura, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Proprio all’inizio della finale Belen ha dedicato all’ex vincitrice di Amici un gesto dolce: “Prima di tutto un applauso anche per la nostra Giulietta che non poteva mancare per la finalissima”.

Finale di Tu sì que vales, tante critiche per Giulia Stabile

Dopo questa bella presentazione Belen ha chiesto a Giulia Stabile se fosse pronta e la ballerina ha risposto: “Prontissima a smistare il traffico insieme a voi e a votare i miei preferiti”. Peccato che moltissimi telespettatori hanno bersagliato sia Giulia che gli altri conduttori di numerose critiche. In tanti ritengono che i quattro non siano stati adeguati.

Solo alcuni commenti: “L’utilità di Giulietta?”; “Quando capirò il senso di Giulia a TSQV sarà troppo tardi”; “Altro grande mistero Giulia Stabile che tutto fa tranne che ballare…”; “Che utilità Giulia”. C’è anche chi l’ha criticata per la scelta del look: “Oltre a non c’entrare assolutamente un ca**o in prima serata come presentatrice, la Stabile è vestita da Rey Charles”; “Di Giulia ne facevamo benissimo a meno. Denunciate chi l’ha vestita”; “Giulia si è vestita al buio”.

io non ho mai capito cosa fa giulia stabile a tu si que vales — vie (@daqualcheparte) November 19, 2022

Insomma davvero numerose le critiche all’indirizzo di Giulia Stabile. Ma anche gli altri conduttori Belen, Sakura e Castrogiovanni non si sono salvati: “Ma i conduttori vengono pagati?”; “La finale condotta da 4 scappati di casa”; “I 4 che presentano Tu Si Que Vales sono uno peggio dell’altro”; “In 4 non ne fanno uno decente”; “4 conduttori non riescono a fare mezzo conduttore buono”. E voi, che ne pensate di queste polemiche? Sono giuste o esagerate?

