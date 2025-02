L’appuntamento con la 34esima diretta del Grande Fratello va in onda lunedì 24 febbraio, alle 21:20. Al timone delreality show Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, insieme a Rebecca Staffelli e i concorrenti eliminati. La puntata di stasera avrà come tema principale il confronto tra Helena e Zeudi, protagoniste di una discussione infuocata che ha sconvolto gli equilibri della Casa.

Un tempo molto unite, alleate e anche attratte l’una dall’altra, le due concorrenti ora si ritrovano su posizioni opposte e componenti delle due fazioni della casa. La loro relazione si è incrinata dopo che Zeudi ha messo in discussione la sincerità della relazione tra Helena e Javier, scatenando la furia della modella brasiliana. “Non sopporto più la sua falsità”, ha dichiarato Helena.

Stasera scopriremo il nome della prima finalista. Si tratta di una donna, come confermato dalla produzione sui social. Il sondaggio tra i fan rivela che Helena è la preferita, con una percentuale del 34,79%. Seguono Javier Martinez con il 12,54% e Iago Garcia con il 9,35%. Ovviamente spazio al televoto, che deciderà chi tra Iago, Shaila, Chiara, Luca e Mattia dovrà lasciare il gioco.

Dopo l’eliminazione di Maxime Mbanda e quella di Alfonso D’Apice della scorsa settimana, al Grande Fratello il pubblico tornerà a esprimersi per un nuovo round del televoto che potrebbe essere decisivo. E proprio a questo proposito alcuni concorrenti hanno detto la loro. Shaila, Lorenzo, Zuedi, Giglio e Chiara si sono trovai in sala a parlare del televoto e Shaila ha ipotizzato che il fandom di Helena e Co voti per Mattia. Secondo i sondaggi Chiara potrebbe essere una della concorrenti a uscire, ma Zeudi l’ha tranquillizzata.

Shaila: secondo non vogliono fare uscire Mattia solo per fare un dispetto a noi 🤦‍♀️

Zeudi a Chiara: tu non esci, Alfonso farà un comizio a Napoli per non farti uscire, forse non sanno ancora che i napoletani si sono dissociati da loro.

Secondo Zeudi, infatti, Alfonso potrebbe organizzare una sorta di raccolta per far votare la fidanzata e non farla uscire dalla casa. “Tu non esci, Alfonso farà un comizio a Napoli per non farti uscire”, ha detto l’ex Miss Italia a Chiara, cercando di tranquillizzarla. “Forse non sanno ancora che i napoletani si sono dissociati da loro”, è il commento di chi ha pubblicato il video dei concorrenti che commentano il possibile risultato del televoto. Ma c’è anche di, prendendo seriamente le parole di Zeudi, ha commentato: “Ma lei coma fa a saperlo?”.