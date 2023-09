“Tu mi piaci”. Aria d’amore al GF 2023, la prima dichiarazione è arrivata ed emoziona il pubblico

Prima dichiarazione al Grande Fratello 2023. Nella casa iniziano a crearsi le prime dinamiche, le prime amicizie, le liti e forse anche i primi amori. La prima lite ha avuto come protagoniste Rosy Chin e Beatrice Luzzi. L’attrice si è lamentata dicendo che la chef ha voluto prendere possesso della cucina della casa e di voler dare direttive a tutti, mentre la chef ha spiegato di essersi messa a disposizione della casa visto che la cucina è il suo mestiere.

Sul fronte amori i protagonisti sono stati altri due. Uno dei concorrenti del Grande Fratello 2023 si è dichiarato a una delle ragazze. Tutto è avvenuto dopo la serata delle imitazioni. A iniziare le danze ci ha pensato Alex, che si è sempre mostrato molto pacato e composto ma dopo aver disegnato dei baffi e fumando un sigaro imita Lorenzo.

Leggi anche: “Sporca e squallida”. GF, choc su Beatrice Luzzi. Nella casa ne hanno parlato senza limiti





Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese si dichiara ad Heidi

Nei giorni scorsi l’attore Massimiliano Varrese confessato di voler approfondire la conoscenza con Heidi: “C’è qualcosa che mi affascina negli occhi di Heidi, mi piacerebbe approfondire tutto qua“, ha spiegato. La giovane si è accorta del comportamento del coinquilino e lo ha affrontato per mettere dei paletti e mollargli un due di picche. “Con te sto anche bene e tutto quello che vuoi, provo molta simpatia, sono lusingata, però un po’ meno attenzioni. Non dico che mi stai addosso. Sei veramente diretto, sei veramente… mi spiazzi troppo”, ha spiegato la gieffina.

Massimiliano Varrese ha detto ad Heidi di volerla conoscere meglio ma che il suo non è un vero e proprio corteggiamento. “Se mi dici che sono diretto ne prendo atto e mi comporterò di conseguenza. Se voglio amicizia? Voglio capire chi sei. Io corteggio? Possiamo parlare poi da soli? Io sono diretto, metto con le spalle al muro. E tu cosa fai? Lo stesso. Adesso sei diretta e mi hai messo con le spalle al muro. Pensi di essere così diversa da me? Non sei una persona che mi sta indifferente e mi interessi, questo è scontato. Da qui a dire che corteggio è un po’ troppo”.

A questo punto Heidi lo ha messo con le spalle al muro, spiegandogli di aver visto nel suo atteggiamento un interesse che va oltre la semplice voglia di conoscere una persona: “Ma tu che cosa cerchi? Non dirmi che non cerchi niente. Cosa vuol dire, che vuoi da me? Amicizia? Tu non è che vuoi capire chi sono, tu corteggi! Non mi stai corteggiando? Allora ho capito male io, allora tutto perfetto, tutto ok, tutto chiaro”. Alla fine la gieffina ha rifilato a Massimiliano Varrese un bel 2 di picche.