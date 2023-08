Uomini e Donne ritornerà a tenere compagnia ai telespettatori a partire da settembre, ma ora ecco già spuntare un’indiscrezione su Maria De Filippi e Gemma Galgani. E ora si è scoperto che è arrivata una sorta di ultimatum alla dama originaria di Torino. Quindi, allo stato attuale la riconferma nel programma di Canale 5 non è a rischio, ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. Almeno stando a quanto è stato riferito da un’esperto del dating show.

Intanto, prima di dirvi tutto su quanto potrebbe succedere a Uomini e Donne tra Maria De Filippi e Gemma Galgani, è uscita fuori un’indiscrezione nelle scorse ore che riguarda Francesca Sorrentino di Temptation Island. Potrebbe essere lei una delle nuove troniste della trasmissione di Canale 5, dopo che ha avuto la forza di mollare l’ex fidanzato Manuel, che si è reso protagonista in passato di diversi tradimenti.

Leggi anche: “Mi sposo, è arrivato il momento”. La notizia all’improvviso: l’ex di Gemma Galgani annuncia il matrimonio





Uomini e Donne, l’ultimatum di Maria De Filippi a Gemma Galgani

Pugnaloni ha rilasciato un’intervista molto importante al settimanale Mio e non poteva non soffermarsi su Uomini e Donne. Maria De Filippi avrebbe assunto la decisione di trattenere con sé Gemma Galgani, ma a quanto pare la sua fiducia non sarà incondizionata. La piemontese dovrà darsi da fare per riuscire a rimanere nel dating show Mediaset. Vediamo cosa ha detto il blogger nel corso del suo intervento sull’ex di Giorgio Manetti.

Ecco quanto dichiarato da Lorenzo Pugnaloni su Gemma, ripreso da Mio: “Questo però sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni, che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel trono over. Saprà giocarsi al meglio le sue carte? Lo scopriremo solo vivendo”. Non resta che aspettare l’inizio di Uomini e Donne per comprendere che tipo di atteggiamento avrà la dama torinese.

Quindi, potremmo essere davanti all’ultima annata di Gemma nel parterre di UeD e chissà se sarà la volta buona per trovare l’amore. La Galgani prende parte al programma da ben 13 anni, infatti le sue prime apparizioni risalgono al 2010.