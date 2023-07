“Mi sposo, è arrivato il momento”. La notizia all’improvviso: l’ex di Gemma Galgani annuncia il matrimonio

Gemma Galgani si gode l’estate in attesa del ritorno nello studio di Uomini e Donne. Un suo ex si prepara invece alle nozze. Il cavaliere che abbiamo conosciuto nello studio di Maria De Filippi è pronto a pronunciare il fatidico Sì. Ovviamente non alla dama di Torino, che è ancora alla ricerca del principe azzurro. Lui, al contrario, è innamoratissimo e deciso a fare il grande passo, come annunciato in una diretta social con Fralof in cui ha parlato anche del suo percorso a UeD e non lesinato una frecciatina a una coppia che si è rotta poche settimane fa.

Non fa nomi l’ex cavaliere, ma ha parlato della coppia, poi scoppiata, formata da Isabella Ricci e Fabio Mantovani: “Ci sono state delle situazioni che mi hanno fatto pensare…ognuno è libero di fare ciò che vuole ma io credo che l’amore vero è un’altra cosa, giocare con i sentimenti non mi è mai piaciuto, io ho visto alcune situazioni che con l’amore non centrano nulla…Il colpo di fulmine esiste ma non ti fa ragionare”.

Gemma Galgani, il suo ex di UeD si sposa

Lui è Rocco Fredella. Nell’intervista dice anche che Uomini e donne è stata una parentesi che indubbiamente gli ha regalato visibilità ma, a dir suo, ha avuto anche pesanti strascichi a livello emotivo tanto da pensare a ritirarsi in un convento. Oggi però ha al suo fianco Doriana e vuole suggellare questa unione con il matrimonio.

Originaria di Parma, appassionata di fitness e moda, la futura moglie di Rocco Fredella non ha mai partecipato ad alcun programma televisivo e stando a quando raccontano e mostrano attraverso i social sembrano molto felici insieme, in una parola innamorati. “È arrivato il momento di convolare a nozze”, ha detto a Fralof.

Con Gemma Galgani la frequentazione è durata circa 6 mesi, durante i quali non sono mancati scontri. Anche dopo la rottura, che ha spinto il cavaliere pugliese a lasciare il programma. Gran parte del pubblico, in quell’occasione, si schierò proprio con Rocco Fredella, ritenendo che Gemma non fosse mai stata realmente interessata a lui, che, al contrario, aveva mostrato di provare un sentimento forte verso di lei.