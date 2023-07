“È prontissima”. UeD, le voci su Gemma confermate. E caos assicurato: l’ha voluto lei

Arriva una notizia importante e inattesa su Gemma Galgani, che a Uomini e Donne potrebbe fare un incontro aspettato a lungo dal pubblico. L’ultima indiscrezione è di quelle clamorose e cozza del tutto con gli ultimi rumor, che davano la dama piemontese lontana dal dating show di Maria De Filippi. Invece dovrebbe esserci eccome e in studio si materializzerà una cosa molto intrigante, che terrà incollati milioni e milioni di telespettatori.

A proposito di Gemma Galgani a Uomini e Donne, Blastingnews aveva fatto sapere: “Secondo quanto riportato da alcuni fan su diversi forum dedicati alla trasmissione, Gemma sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo. Col quale avrebbe trascorso dei momenti insieme, a spasso per le strade di Torino. Tra i due sarebbe stata notata una certa sintonia, al punto che i fan della trasmissione hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero tra Gemma e questo uomo misterioso”.

Leggi anche: “Sì è fidanzata”. Gemma Galgani, incantesimo rotto: la dama ha trovato l’amore lontano da UeD





Gemma Galgani, a Uomini e Donne pronto un confronto attesissimo

Nonostante non sembrasse un’ipotesi molto probabile, Gemma Galgani alla fine avrebbe sciolto le riserve e accettato di vivere un momento molto delicato a Uomini e Donne. Contro avrà una persona con la quale non ha mai stretto buoni rapporti, anzi, e quindi non è da escludere che ci sarà altissima tensione in studio. Non sarà semplice per Maria contenere le due protagoniste, che potrebbero dare vita ad un botta e risposta durissimo.

A svelare la grande notizia è stato il settimanale Nuovo Tv. Secondo le informazioni in suo possesso, Gemma si dovrebbe confrontare in studio con la rivale Isabella Ricci. Si prospetta un incontro accesissimo, senza esclusione di colpi, con la conduttrice che dovrà cercare di contenere i danni. Ricordiamo che Isabella si è da poco lasciata con l’ormai ex marito Fabio Mantovani. Le nozze sono durate pochissimo, dato che si erano sposati nel maggio del 2022.

Isabella e Fabio si erano conosciuti due anni fa a UeD, poi come detto il matrimonio nel 2022 a Dubai. E successivamente la separazione. Ora c’è curiosità per sapere cosa si direbbero Gemma e la Ricci, una volta messe l’una di fronte all’altra.