Manca un mese e mezzo al via della nuova stagione di Uomini e Donne, la redazione del programma ha infatti fatto sapere che le registrazioni partiranno intorno al prossimo 20 agosto; tra tante sorpresa potrebbe essercene una particolarmente importante: Gemma Galgani potrebbe restare al palo, sembra infatti che la dama torinese abbia un nuovo fidanzato. Di Gemma si è parlato molto nei giorni scorsi per alcuni presunti atteggiamenti successivi la notizia dell’addio tra Isabella Ricci e il marito.

A mettere tutto nero su bianco era stato il settimanale Nuovo diretto da Roberto Signoretti che scrive: “Dopo il fallimento amoroso di Isabella, chi conosce bene Gemma svela che prova una sottile soddisfazione. La separazione della Ricci, con cui ha litigato in tv, dimostra che in amore bisogna muoversi con cautela, proprio come fa lei”. E ancora: “Non vede l’ora di poterglielo dire in faccia”. Insomma, sembrerebbe che Gemma abbia preso la notizia con un abbozzo di sorriso in attesa di tornare in studio.





Uomini e Donne, Gemma Galgani ha un nuovo fidanzato?

Ma ci tornerà? In queste ore fa discutere Ebbene, in queste ore, a far discutere è una segnalazione arrivata sul conto della dama torinese, la quale rivela che sarebbe stata beccata in compagnia di un cavaliere misterioso. Scrive Blasting News come: “Secondo quanto riportato da alcuni fan su diversi forum dedicati alla trasmissione, Gemma sarebbe stata beccata in compagnia di un uomo”.

“Col quale avrebbe trascorso dei momenti insieme, a spasso per le strade di Torino. Tra i due sarebbe stata notata una certa sintonia, al punto che i fan della trasmissione hanno subito ipotizzato che ci fosse del tenero tra Gemma e questo uomo misterioso”. Le reazioni del pubblico non sono tardate ad arrivare come, del resto, erano arrivate alla notizia della presunta reazione su Isabella.

“La befana plastificata ha dimostrato che dovrebbe dare una ritoccata anche al cervello è vergognosa oltre che rancorosa. Gemma una grandissima maleducata voglio capire come le consentono di fare certe cose in trasmissione. Il suo tempo a Uomini e Donne è scaduto”.