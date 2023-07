“È la nostra ultima offerta”. Fiorello fuori dai palinsesti, la Rai scopre tutte le carte. Cosa sta succedendo

Ha fatto clamore nei giorni scorsi l’esclusione di Fiorello dai palinsesti Rai. Ora esce fuori un’altra clamorosa indiscrezione che fa capire bene come il chiacchiericcio e il clima attorono allo showman siano abbiano raggiunto livelli di guardia. Un nome così importante fatto fuori per quale motivo? Nella giornata del 7 luglio è stata presentata la nuova stagione della Rai e il pubblico ha subito notato un aspetto di non poco conto: il nome di Fiorello e quello del programma Viva Rai2 non sono stati menzionati.

>“Sì è fidanzata”. Gemma Galgani, incantesimo rotto: la dama ha trovato l’amore lontano dallo studio di Uomini e Donne

Lo stesso amministratore delegato Rai Roberto Sergio durante la stessa cerimonia ha dichiarato: “Fiorello è un grande uomo della Rai e noi speriamo che possa esserci anche nella prossima stagione”. Una frase che ha ricordato quanto detto per Bianca Berling ue e sappiamo tutti com’è andata a finire. Anche Fiorello, dunque, è destinato a lasciare la Rai? E cosa c’è dietro quello che sembra a tutti gli effetti un vero e proprio mistero? Cerchiamo di scoprirlo seguendo le ultime clamorose indiscrezioni.

Leggi anche: “Fiorello no, non è possibile…”. La scoperta dalle ‘carte’ della Rai, i vertici sono al lavoro





Quale è il problema per Fiorello e Viva Rai2

Nelle ultime ore è venuta a galla la verità. Il futuro di Fiorello e di Viva Rai 2 sarebbero legati ai condomini di via Asiago. Proprio la via di Roma dove vengono effettuate le registrazioni delle puntate del programma. Già in passato i residenti si erano lamentati dei rumori e del disagio provocati dallo show fin dalle prime ore del mattino. Secondo quanto riporta Repubblica ci sarebbero delle trattative in corso tra i dirigenti della Rai e i residenti di via Asiago. Recentemente l’ad Roberto Sergio aveva provato a stemperare la tensione ironizzando: “Cercheremo di convincere i residenti che lo show sia un valore aggiunto e che quei palazzi possano diventare luoghi di culto”. Ma a quanto pare ci sarebbe ben poco da ridere e le trattative sarebbero tutte in salita.

Oltre ai rumori fin dalle 6 di mattina il problema per i residenti è rappresentato dalle folle che si accalcano intorno al set di registrazione di Viva Rai 2. Inoltre sembra che il comune di Roma avesse dato l’ok alla Rai per lo show a patto che la strada venisse costantemente pulita e che venisse utilizzata la tecnologia in ear monitor. Ma nulla di tutto ciò sarebbe stato fatto, secondo alcuni testimoni. Su Repubblica adesso leggiamo il clamoroso retroscena: “Sergio incontrerà i legali dei residenti. Non possiamo perdere quel varietà per una bega di condominio e prevedere un’indennità non è un tabù”. Quindi soldi ai residenti?

La Rai è intervenuta con un comunicato: “Non abbiamo mai pensato di incontrare singolarmente i residenti di via Asiago, così come non abbiamo mai previsto alcun tipo di indennizzo. […] E proprio quella parte di strada interessata, “incriminata” è stata sempre restituita alla cittadinanza, dopo ogni diretta, in perfetto stato”. Poi è intervenuta sulla faccenda anche la sovrintendente del Municipio Lorenza Bonacorsi: “Venga assicurata a Fiorello la possibilità di proseguire con il suo show, trovando, però, una modalità che tenga conto dell’impatto della trasmissione sui residenti delle vicine strade, a partire da via Asiago”. Staremo a vedere cosa succederà ora, ma la situazione appare piuttosto ingarbugliata. Nel post sopra parla pure Fiorello…

“Barbara D’Urso? Vi spiego tutto”. Giancarlo Magalli a bomba sulla conduttrice