Grande Fratello, Lorenzo interviene su Helena e Javier. Recentemente dentro la Casa sono cambiati diversi rapporti. Tanto per cominciare sembra essere finita tra Lorenzo e Shaila. I due, dopo tante discussioni e alti e bassi sono giunti alla conclusione che è meglio mettere un punto alla loro relazione. La prima a lamentarsi è stata l’ex velina, per tutta risposta il modello ha detto che era preferibile chiudere la storia.

Ma attenzione anche a quello che è successo tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez. Il triangolo ha regalato emozioni e colpi di scena, fino a quando l’ex miss Italia ha deciso di farsi da parte: “Se state bene insieme io sono felice” il succo del discorso. E così adesso sembra che la modella brasiliana e l’atleta siano liberi di vivere la loro storia senza sensi di colpa. Proprio nelle ultime ore, però, sulla vicenda è intervenuto Lorenzo Spolverato.

Lorenzo e i dubbi sul rapporto tra Helena e Javier: cosa ha detto

Nelle ultime ore sta facendo discutere l’intervento di Lorenzo Spolverato sul rapporto tra Helena e Javier. Mentre molti spettatori non vedevano l’ora che i due vivessero appieno la loro storia, per il modello milanese la loro relazione non sarebbe autentica. E a ben vedere non è il solo a pensare che si tratti solo di strategia per creare interesse nel pubblico.

In particolare Lorenzo ha fatto un confronto tra quello che sta accadendo tra Helena e Javier e quello che c’è stato tra lui e la modella: “Con me e Helena c’è stato molto di più di quello che c’è stato con Javier“. Poi critica il comportamento di Javier: secondo lui il pallavolista continua a rimanere ambiguo e non sincero. Per Lorenzo entrambi stanno illudendo Zeudi.

Zeudi “ al cuore non si comanda “. Lorenzo “ lui (jafar) falsissimo “ Shaila “ all’Hype non si comanda amore “ 👏🏻👏🏻✈️ #grandefratello #zelena #shailenzo pic.twitter.com/JWoM7rzWeg — precipitevolissimevolmente (@saures788) February 2, 2025

D’altra parte la stessa Zeudi si è allontanata da loro proprio perché, forse, davvero è rimasta delusa dalla situazione. E mentre Shaila le consiglia di non vivere dinamiche che non la valorizzino, per Lorenzo Helena teme che Zeudi si faccia influenzare dagli Shailenzo. Ora sembra che l’ex miss Italia abbia trovato in Lorenzo e Shaila dei confidenti e non le importa delle conseguenze con gli altri: lei è libera di vivere le amicizie che vuole.

