Colpo di scena fuori dal Grande Fratello. Zeudi non avrebbe raccontato tutta la verità da quando è entrata nella casa più spiata d’Italia, infatti sarebbe fidanzata. Sembrava essere entrata da single, non a caso ha avuto molti avvicinamenti con Helena e Javier, ma a sorpresa alcune persone sono riuscite ad ottenere delle informazioni pazzesche sulla ragazza.

Ovviamente Zeudi non può sapere nulla di queste indiscrezioni su di lei, provenienti dall’esterno del Grande Fratello. Lei sarebbe fidanzata e a quanto pare si conoscerebbe pure il nome della giovane che avrebbe rubato il cuore dell’ex Miss Italia. E Signorini potrebbe chiedere spiegazioni nella puntata in diretta del 3 febbraio.

Grande Fratello, Zeudi avrebbe una fidanzata: cosa si è saputo

Tutto ciò di cui eravamo a conoscenza finora non sarebbe vero, quindi Zeudi sarebbe impegnata sentimentalmente. Difficile capire se si tratti di una notizia certa, ma fuori dal Grande Fratello se ne sta parlando insistentemente. Anche e soprattutto grazie ad una segnalazione ricevuta dall’influencer Deianira Marzano.

Infatti, una follower di Deianira ha scritto che “secondo me Zeudi è fidanzata con Silvia, che più volte ha messo delle foto con lei nonostante sia nella casa. E mette stories sul valore della persona parlando in terza persona”. Infatti, questa presunta fidanzata della Di Palma ha postato dei messaggi particolari, che farebbero immaginare qualcosa di tenero. Quando lo sapranno, potrebbe esserci il delirio in casa con Javier e Helena che non la prenderebbero bene.

Infatti, sono stati postati questi messaggi della presunta partner di Zeudi: “Tu prototipo di persona che voglio nella mia vita, per poter stare bene tutta la vita. Lunga vita a chi sa riconoscere il tuo valore, a chi sa leggerlo dentro”.