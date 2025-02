Nel corso dell’edizione 2024 del Grande Fratello, le dinamiche tra Zeudi Di Palma, Helena Prestes e Javier Martinez hanno catturato l’attenzione del pubblico, evolvendosi in un intreccio complesso di relazioni, avvicinamenti e distacchi. Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, ha inizialmente instaurato un legame profondo con Helena Prestes, le due si piacevano e spesso sono finite a un passo dal limone. Le due concorrenti condividevano momenti di confidenza e sostegno reciproco, mostrando una forte complicità e non solo. Tuttavia, con il passare del tempo, sono emerse incomprensioni e divergenze caratteriali che hanno portato a un progressivo allontanamento.

>> “Javier, non è possibile…”. Grande Fratello, prima l’avvicinamento a Helena poi cambia tutto

Zeudi ha espresso la sua delusione per alcuni comportamenti di Helena, ritenendoli ambigui e poco trasparenti. Questo distacco è stato ulteriormente accentuato dall’ingresso di Javier Martinez nelle dinamiche relazionali della Casa. Javier Martinez, pallavolista argentino, ha inizialmente mostrato interesse sia per Zeudi che per Helena. La sua vicinanza a Zeudi ha suscitato curiosità tra gli altri concorrenti e il pubblico, alimentando voci su una possibile relazione nascente. Tuttavia, l’inaspettato ritorno di Helena nella Casa, dopo un periodo di assenza, ha complicato ulteriormente la situazione.





Zeudi Di Palma in lacrime al Grande Fratello, è crollata nella notte

Javier ha manifestato una forte attrazione per Helena, ammettendo di non riuscire a starle lontano e di provare sentimenti che andavano oltre la semplice amicizia. La presenza di questo triangolo amoroso ha generato tensioni all’interno della Casa. Zeudi, sentendosi messa da parte e delusa dai comportamenti di Javier ed Helena, ha deciso di prendere le distanze da entrambi, affermando che non avevano nulla in comune con lei e che preferiva concentrarsi sul proprio percorso nel gioco.

Nel frattempo, Helena e Javier si sono molto riavvicinati recentemente, trascorrendo sempre più tempo insieme e condividendo momenti di intimità e complicità. Questo avvicinamento non è passato inosservato agli occhi degli altri concorrenti, che hanno iniziato a interrogarsi sulla natura del loro rapporto e sulla sua sincerità. Questo riavvicinamento ha suscitato reazioni contrastanti sia all’interno della Casa che tra il pubblico, con alcuni che sostengono la nascita di una nuova coppia e altri che mettono in dubbio la genuinità dei loro sentimenti.

Piange perché il copione con cui è entrata ha finito le pagine e il suo giochetto sporchissimo è stato sgamato.



Di una cattiveria allucinante e no, non piange per Helena ma PERCHÈ VEDE HELENA FELICE.#helevier • #heleners • #zelena • #Grandefratello pic.twitter.com/CP5D8ZcJZA — esqualificata 🫧 (@estancaaffonso) February 2, 2025

La prima a non crederci è Zeudi Di Palma che nelle scorse ore è stata pizzicata a guardare il cielo e commuoversi. È passata da una delle protagoniste assolute nella casa, prima con Helena, poi con Javier, ad essere quasi la ‘zimbella’ dei social per non aver mai preso iniziativa o presenza attiva. E adesso? Il rischio è che si stanchi di lei nella casa.

