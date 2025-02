Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continuano a dare scandalo al Grande Fratello. La coppia, particolarmente chiacchierata, è finita di nuovo al centro delle critiche per alcuni atteggiamenti poco rispettosi tenuti all’interno della casa più spiata d’Italia. Insieme da quasi quattro mesi, i due hanno iniziato a frequentarsi in Spagna durante la breve esperienza nella casa del Gran hermano, poco dopo l’inizio del flirt della ballerina con Javier Martinez, mollato dalla giovane per il modello milanese.

Dopo il flirt con il pallavolista argentino, l’ex velina di Striscia la notizia ha deciso di dare una possibilità a Lorenzo e in due stanno ancora insieme. La coppia è stata spesso criticata e criticata dal pubblico per i loro atteggiamenti esagerati a tratti volgari. Le loro accese discussioni e i momenti di intimità sono spesso finiti al centro della bufera e la cosa recriminata di recente anche da Stefania Orlando.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo criticati: “Esibizionisti e volgari”

“Voi dominate questa casa, nel bene o nel male, con le vostre litigate, con le vostre urla, con i vostri baci – ha detto qualche giorno da showgirl – ma avete visto come litigate? Vi piazzate al centro della stanza e gridate. Sembrava un copione scritto. È una cosa un po’ troppo, non so come spiegarvi”. Poi la scena andata in onda qualche giorno fa, quando i due sono stati beccati mentre facevano sesso a pochi passi dagli altri coinquilini.

E ancora un filmato che mostrava Lorenzo palpeggiare il lato b della fidanzata mentre si trovavano a pranzo insieme agli altri inquilini della casa. In queste ore è diventato virale un altro video in cui i due si lasciano andare a delle effusioni, a detta del pubblico, esagerate e volgari. Nel filmato di vede Shaila twerkare nella sala beauty e Lorenzo arrivare verso di lei, cingerla da dietro e toccarle anche il seno.

Se questa coppia non è il simbolo della volgarità e della mancanza di rispetto nei confronti del pubblico ditemi voi cos'è #grandefratello#shailenzo

"Se questa coppia non è il simbolo della volgarità e della mancanza di rispetto nei confronti del pubblico ditemi voi cos'è #grandefratello", si legge a corredo del video pubblicato su X.