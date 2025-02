Grande Fratello, la frase di Zeudi a Helena e Javier lascia tutti a bocca aperta. Continua a far discutere il triangolo formato dall’ex miss Italia, la modella brasiliana e il pallavolista argentino. Recentemente Zeudi Di Palma aveva dichiarato di essere innamorata solo di Helena e così Javier Martinez ha deciso di lasciare loro spazio e tempo. Tuttavia poco dopo la stessa napoletana ha cambiato idea.

Zeudi, parlando di Javier con Chiara, ha detto: “Sai perché faccio così? Io lo sto sentendo tanto, e non mi è mai capitato con un ragazzo. Non so cosa succede”. Anche Helena ha avuto un atteggiamento contraddittorio, avvicinandosi prima a Zeudi e poi ultimamente a Javier. Ma i colpi di scena non sono finiti: dopo averli osservati insieme Zeudi ha preso una decisione e l’ha comunicata ai due.

Leggi anche: “Javier deve saperlo”. Grande Fratello, parla Zeudi e cambia di nuovo tutto. Pubblico scioccato





Zeudi a Helena e Javier: “Sareste una bella coppia”

In un momento di confronto Zeudi Di Palma si è rivolta così a Helena Prestes: “Voglio il tuo bene, se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo. Anzi sono super felice. Per questo vi ho detto: perché non vi mettete insieme?“. Inizialmente Helena e Javier sono sembrati sorpresi, ma poi la modella ha ringraziato Zeudi e risposto: “Io dico che le cose vanno nel suo tempo e nelle circostanze che abbiamo…”.

“Va come deve andare, io non ho fretta” ha proseguito Helena che poi ha aggiunto: “Va bene così? Siamo amici no? Non è che possiamo abbracciarci e siamo fidanzati, no?”. Nonostante il chiarimento, però, qualcuno ha notato che Zeudi aveva gli occhi lucidi. Insomma, al di là delle parole sembra che i forti sentimenti dell’una per l’altra rimangano.

Z “Io voglio il tuo bene, se il tuo bene è stare con lui, per me va benissimo”

H “Grazie”

…..

Gli occhi lucidi di Zeze…. Gli occhi.#zelena #zeudiners pic.twitter.com/Br1yfSG5Xo — Lulú_ (@Lul62111985) February 2, 2025

La gelosia se la porta…sinceramente l unico che non capisco è javier…perché se prova attrazione per zeudi continua a stare vicino ad helena…helena è zeudi si stanno contendendo l’ uomo…punto https://t.co/42dgltafHN — Gio❤️ (@Giovann76337685) February 2, 2025

In ogni caso Zeudi ha parlato anche con Javier invitandolo ad avere più coraggio: “Perché non provi qualcosa per lei? Dovresti provarlo perché sareste una bella coppia e tutto si risolverebbe al meglio”. L’atleta ha risposto: “Questa armonia mi piace molto, mi piace trascorrere del tempo con entrambe”. È per questo che non ha voglia di bruciare i tempi con Helena. Come si svilupperà ora il triangolo, alla luce di queste riflessioni?

“Ci nasconde un segreto su Javier”. Helena, cose choc al Grande Fratello: soldi e famiglie di mezzo