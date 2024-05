“Tra di noi è finita”. Uomini e donne, la storica coppia lo annuncia così: dovevano partecipare a Temptation Island. Pubblico senza parole

Il programma tv “Uomini e Donne” è andato in vacanza. Il 24 maggio 2024 è stata trasmessa l’ultima puntata di questa ultima stagione del dating show condotto da Maria De Filippi. Si ripartirà come sempre a settembre. ma il pubblico affezionatissimo del programma non si annoia di certo. Di poche ore fa l’annuncio: la storica coppia nata negli studi Elios è “scoppiata”. L’ex dama e l’ex cavaliere hanno deciso di mettere un punto alla loro breve storia. E lo hanno fatto sapere ai fan con un post social.

La stagione di Uomini e Donne ha regalato moltissime emozioni al pubblico. Nuovi amori sono nati e altri invece non sono mai sbocciati. È andata decisamente male a Ida Platano: divisa tra Mario Cusitore e Pierpalo Siano, alla fine ha deciso di abbandonare il trono senza fare una scelta. Pioggia di petali invece per Daniele Paudice e Gaia Gigli, Cristian Forti e Valentina Pesaresi, Bando Ephrikian e Raffaella Scuotto. Senza parlare di quello che è successo nel parterre tra dame e cavalieri.

Uomini e donne, la storia coppia annuncia la fine della relazione

Alessio Corvino e Lavinia Mauro si sono lasciati. I due erano usciti insieme dal programma di Maria De Filippi circa un anno fa. Da qualche settimana si parlava di una crisi. Voci che hanno trovato conferma in un annuncio congiunto di stamani da parte dei due . Lo stesso messaggio postato da entrambi sui rispettivi profili social.

Questo il testo: “A volte abbiamo bisogno del nostro tempo, del nostro spazio. Delle volte abbiamo bisogno di metabolizzare cambiamenti e di riflettere senza intromissioni. Mettere noi stessi al primo posto, non per egoismo, ma per necessità”. Non vengono specificate meglio le motivazioni. Si parla di “un periodo complesso”. Alessio e Lavinia quindi hanno “deciso di proseguire ognuno per la propria strada. Questo, però, non cambia il bene e la stima che c’è tra di noi”.

“Ci teniamo a tutelare la relazione che c’è stata e il rapporto che ad oggi continua a esserci tra di noi”; concluso per poi ringraziare “tutte le persone che, con tatto e non con invadenza ci hanno sempre dimostrato il loro affetto, il loro sostegno e continuano a farlo”.

Lavinia e Alessio erano dati tra i possibili concorrenti della prossima edizione di Temptation Island in onda da giugno anche se la data non è ancora nota. Ma dopo questi sviluppi sembra difficile vederli partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia.