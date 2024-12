Ancora un grande colpo in arrivo per il Grande Fratello. Infatti, stando a quanto riportato, un altro clamoroso ritorno potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. E sarebbe una cosa praticamente storica, dato che normalmente non sarebbe consentito dal regolamento, ma la produzione sta cercando la soluzione migliore affinché si possa fare senza creare precedenti.

Alfonso Signorini sta provando di tutto per dare una scossa a questo Grande Fratello. Oltrre agli ingressi della scorsa puntata, si prefigurano anche gli arrivi di Maria Teresa Ruta e Stefania Orlando. Ma non è finita qui perché un altro ritorno nella casa sarebbe sempre più vicino. Lui è stato uno dei più amati nella storia del reality show, come ricordato dal sito Libero che ha dato in anteprima questa notizia.

Leggi anche: “Si torna indietro”. Grande Fratello, altro colpo di scena: la decisione di Mediaset sul programma





Grande Fratello, grande ritorno in vista: chi starebbe per arrivare

Possiamo subito dirvi che questo ritorno al Grande Fratello sarebbe praticamente clamoroso. Lui ha già vinto un’edizione del reality show di Canale 5, quindi per regolamento non potrebbe diventare concorrente. Chi ha già trionfato non può essere nuovamente gieffino, ma la produzione avrebbe in serbo un’alternativa, ovvero sceglierlo come ospite.

A rientrare nella casa sarebbe Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5. Resterebbe con gli altri concorrenti per alcune settimane in qualità di ospite e poi uscirebbe. Una fonte ha riferito a Libero che “Tommaso è un personaggio che fa parlare di sé. La sua presenza, anche breve, potrebbe dare al programma la spinta necessaria per conquistare nuovi spettatori e fidelizzare quelli attuali”. E anche l’influencer Amedeo Venza si è occupato di lui.

Venga ha aggiunto che “gli autori stanno cercando una formula vincente per coinvolgere maggiormente il pubblico. Tommaso potrebbe essere la carta giusta”. Vedremo se accetterà la proposta, ma sembra il candidato giusto per rialzare gli ascolti tv.