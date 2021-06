Ne abbiamo parlato a lungo e forse se ne parlerà ancora per tanto parliamo di Michele Merlo e della sua terribile morte avvenuta a 28 anni. Ieri, durante la finale dell’Isola dei famosi 2021, si è parlato proprio di lui durante l’inizio della puntata. Il cantante ed ex allievo della scuola di Amici è morto a causa di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. Nei primi minuti della diretta della puntata trasmessa su Canale5 lunedì 7 giugno, Tommaso Zorzi ha preso la parola per ricordare Mike Bird.

La padrona di casa Ilary Blasi è entrata in studio e ha preso la parola per introdurre la finale dell’Isola dei famosi 2021: “Questa è la finale dell’Isola dei famosi 2021, la prima in diretta dall’Honduras. I nostri naufraghi non saranno presenti in studio ma per fortuna non sono sola perché qui con me ci sono i miei tre compagni di avventura, che sono stati al mio fianco dalla prima puntata fino ad oggi”.

E ancora: “Senza di loro, non so se ce l’avrei fatta”. A questo punto, Tommaso Zorzi ha chiesto di poter intervenire: “Ti voglio rubare dieci secondi per salutare Michele Merlo che ci ha lasciati oggi e credo che si meriti un applauso dallo studio”. Già su Instagram, l’opinionista aveva espresso il suo immenso dispiacere per l’accaduto.





L’influencer aveva scritto: “Sono quelle notizie che uno spererebbe di non sentire mai. Ci siamo appellati tutti alla speranza. È brutto, è proprio una cosa su cui non riesco a farmene una ragione. È proprio questo che mi fa inca**are”. Le persone presenti in studio hanno rivolto un fragoroso applauso a Michele Merlo mentre Ilary Blasi si è unita subito alle parole di Tommaso Zorzi: “Un abbraccio a tutta la sua famiglia”.

Nel frattempo, in queste ore, si cerca di fare un po’ i chiarezza sulla scomparsa di Michele Merlo. E notizia freschissima che l’Ausl di Bologna ha comunicato di avere aperto un’indagine interna per chiarire se qualcuno ha delle responsabilità e se il giovane Michele Merlo poteva essere salvato.