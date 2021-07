Una bomba per due: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno fatto boom. E non è certamente una novità. I due infatti una volta usciti dal Grande Fratello Vip, non hanno mai smesso la loro ascesa al successo. Zorzi invischiato in mille programmi cult televisivi, la Stefy con un tormentone estivo sfornato e ascoltatissimo. Insomma un bel duo di amici.

Amici amici e poi… poi niente! Tommaso e Stefania sono più uniti che mai, e già svariate volte si è parlato di entrambi, spalla a spalla, alla conduzione di qualsivoglia programma. Anche perché diciamocelo, Tommy come opinionista all’Isola dei Famosi 2021 è stato davvero eccezionale.

Sull’ultimo numero di Novella 2000 il direttore Roberto Alessi ha così scritto: “Qualcuno ai piani alti lo dà per certo: Tommaso Zorzi e la sua amica Stefania Orlando sono la coppia di conduttori ideali per la nuova Talpa. Lei è perfetta con la sua pulizia morale che non lascia nulla al caso, una sorta di conduzione investigativa che potrebbe dare ottimi risultati in un reality che fa leva sul “tradimento”. Lui sa mettere da parte ogni ipocrisia e, per i più, all’Isola dei Famosi forse il conduttore era lui”.





Una volta uscita dalla Casa più spiata d’Italia Stefania Orlando ha preferito apparire poco sul piccolo schermo, per godersi la ritrovata quotidianità accanto al marito Simone Gianlorenzi. La bionda conduttrice è stata ospite di qualche puntata de La vita in diretta, dove ha ritrovato il vecchio amico Alberto Matano.

In attesa di capire se davvero sbarcherà a La Talpa nel futuro professionale di Stefania Orlando c’è una certezza: sarà tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti. Stefania ritroverà Pierpaolo Pretelli, con il quale ha vissuto l’esperienza del GF Vip.