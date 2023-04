Inizia la settimana e torna in tv UeD con un nuovo Tina Cipollari show. Nemmeno il tempo di dare il via alla puntata che per Maria De Filippi, la conduttrice del dating show in onda nel primo pomeriggio di Canale 5, c’è subito un fuori programma: l’opinionista lascia lo studio.

Cosa è successo stavolta? Perché Tina Cipollari si è infuriata al punto di rifugiarsi dietro le quinte? Un solo nome, quello di Gemma Galgani. È della dama la ‘colpa’, o meglio del pubblico presente in studio.

Tina Cipollari lascia lo studio di UeD

C’entra sempre Gemma Galgani, ma nel caso specifico Tina Cipollari se l’è presa con il pubblico, reo di aver applaudito la dama. O con lei o contro di lei, dunque con la più famosa del parterre femminile di UeD, ha fatto sapere l’opinionista prima di salutare e lasciare lo studio.

Troppi applausi, a suo dire, per la nemica giurata Gemma. Quindi, tra l’ironia generale e i commenti di una divertita Maria De Filippi come “Hai fatto tutto da sola”, Tina Cipollari è davvero uscita dallo studio andando ad accomodarsi su un divanetto che è dietro le quinte.

Tina: un’altra parola ed esco

Gemma parla e Tina esce

Tina contro il pubblico: arrivederci…per colpa vostra #uominiedonne pic.twitter.com/xh8hW3AHsy — Tina Cipollari out of context (@tina_ooc) April 3, 2023

Dallo studio hanno cercato di convincerla a rientrare, anche Gianni Sperti ci ha provato oltre al pubblico che ha lanciato un coro con il suo nome per farla ritornare al suo posto, ma l’opinionista non si è scomposta. Persino Gemma Galgani l’ha raggiunta ma niente da fare. Alla fine è rientrata ma dopo aver sentito un applauso per lei, ha deciso di parlare chiaro: stop agli “applausi falsi”, ha chiesto di fare finta che non ci fosse. Poi, finalmente, è potuta iniziare la puntata di UeD.