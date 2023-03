Delirio a Uomini e Donne durante la puntata andata in onda martedì 28 marzo. Protagoniste di un’accesa e violenta lite Tina Cipollari e Gemma Galgani. Sono anni che le due se ne dicono di tutti i colori, ma oggi si è davvero toccato il fondo. Tutto è iniziato dopo la decisione della dama di chiudere con Silvio.

A detta di Gemma Galgani, Silvio ha avuto degli atteggiamenti esagerati durante la loro uscita. Secondo quanto riportato da Lorenzopugnaloni.com, il cavaliere avrebbe tentato di sedurre la dama in maniera volgare e per questo motivo Gemma ha deciso di chiudere la loro frequentazione.

Tina Cipollari e Gemma Galgani, pesante lite a Uomini e Donne

Come già capitato in passato, Tina Cipollari ha attaccato Gemma Galgani. La dama è stata accusata di essere uscita con Silvio ma di non aver mai avuto un vero interesse nei suoi confronti. Da qui ne è nata un’accesa lite, proseguita poi nel dietro le quinte di Uomini e Donne. “Non ti far vedere da me Tina, ti prego. Stai lontana da me, che finisce male. Io sto benissimo, sei tu che dovresti chiedermi scusa”, le parole della dama.

“Da donna a donna non me la sarei mai aspettata una cosa del genere. Hai sporcato una storia che è stata stupenda. Era amore, non era sesso. – ha spiegato ancora Gemma Galgani a Tina Cipollari – Dovresti vergognarti. Trattare una donna così con quelle offese”.

L’opinionista non si è fatta intimidire da Gemma Galgani e l’ha attaccata pesantemente: “Sei tu che devi chiedere scusa a tutte le persone che hai preso in giro per anni. Sai qual è la verità? Che a te quel signore non è mai piaciuto per via dell’età. Non ti sei mai scandalizzata di nulla e ti hanno fatto proposte ancora più indecenti. Bugiarda. Non ha l’età che a te interessa”. A questo punto, vedendo le lacrime della dama, Tina Cipollari ha chiamato ironicamente un medico. (Clicca per guardare il video)