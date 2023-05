Tina Cipollari, la rivelazione privata in diretta tv. La storica opionista di Uomini e Donne è stata ospite del programma di Silvia Toffanin e si è mostrata al pubblico di telespettatori come mai accaduto fino ad oggi. Ironica, pungente, sicura di se stessa, Tina Cipollari messa a proprio agio grazie alla bravura della conduttrice di Verissimo ha deciso di raccontarsi senza alcun filtro, rivelando aspetti della propria vita rimasti per troppo tempo taciuti. Ed è forse per questo motivo che riavvolgendo il nastro del tempo, l’opionista è scoppiata in lacrime.

Tina Cipollari scoppia in lacrime a Verissimo. La storica opinionista di UeD si è mostrata senza veli davanti alle telecamere di Verissimo. Un salotto televisivo, quello della Toffanin, che permette come sempre ai suoi ospiti di raccontarsi come avviene nel corso di una chiacchierata tra amici fidati; così Tina non ha omesso alcun dettaglio sulla sua vita, lasciando che questo venisse finalmente reso noto a un pubblico da sempre abituato a vederla forte e sorridente.

Tina Cipollari scoppia in lacrime a Verissimo: la rivelazione privata in diretta tv

“Nella vita ho fatto molti sacrifici, mia mamma mi ha sempre detto “Tina devi renderti indipendente perché questa è la cosa più importante””, ha rivelato con gli occhi lucidi la Cipollari per poi proseguire nel racconto. “Io ho sempre sognato come sarebbe stata bella la vita senza sacrifici”, sono state le sue parole. La Cipollari ha poi ammesso di aver sempre messo al primo posto la felicità della sua famiglia, scegliendo di lavorare con assiduità e determinazione per permettere che questo accadesse.

Inevitabile poi per Tina parlare anche del suo amore per Antonio: “Lui è stato il mio principe azzurro che mi ha fatto vivere i sogni. Con lui ho vissuto una storia d’amore bellissima che ha segnato la mia vita. Ero molto innamorata di lui e mi ha insegnato a vivere. Lui è stato in grado di cambiare la mia vita in meglio. Purtroppo è morto qualche anno fa e mi sono ritrovata da sola. La fede mi ha aiutato tantissimo perché io spesso parlavo con Dio. La fede è stata ed è ancora oggi importante“, ha ammesso ancora una volta con gli occhi pieni di lacrime.

E a proposito di amore, Tina Cipollari in vena di rivelazioni, non ha fatto a meno di rispondere alla domanda della conduttrice con verità e quel pizzico di ironia capace di allontanare dalla mente rimpianti e tristezza: “A che punto sei con l’amore?”, è stata la domanda di Silvia Toffanin. La risposta di Tina Cipollari non si è lasciata attendere: “A che punto sono con l’amore? Devo ancora partire”, ha detto Tina per poi accennare un sorriso.