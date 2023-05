Tina Cipollari “diversa” nell’ultima puntata andata in onda di UeD. Venerdì 5 maggio, come sempre dalle ore 14,45 e su Canale 5, Maria De Filippi ha chiuso la settimana e dato appuntamento a lunedì. Manca poco ormai al gran finale e il pubblico non vede l’ora di conoscere le scelte dei due tronisti in carica, Nicole e Luca. Le ultime registrazioni di questa stagione saranno incentrate proprio su di loro, chiamati a svelare il nome della persona con la quale intendono costruire un percorso fuori dallo studio di UeD.

Tra l’altro è notizia di poco fa che Maria De Filippi, Tina Cipollari, Gianni Sperti e tutti i protagonisti presto andranno in vacanza. Prestissimo: il programma va in pausa anticipatamente rispetto al solito, si legge su Tv Blog, di ben due settimane. Questo per dedicarsi a Temptation Island. Sempre secondo il sito, non è da escludere che al posto di UeD possa essere proposta una versione allungata della telenovela Terra Amara.

Tina Cipollari “si è rifatta”: cosa nota il pubblico di UeD

Ma torniamo all’ultima puntata di UeD. Al di là di quanto successo in studio, tra lacrime, esterne e litigi tra dame, il pubblico si è concentrato su Tina Cipollari. L’opinionista, presenza storica di UeD senza peli sulla lingua, è sembrata “diversa” in viso a molti utenti. Che hanno iniziato a mormorare sospettando che si sia rivolta a un chirurgo.

Attenzione soprattutto sugli occhi della spalla di Gianni Sperti, “più gonfi” rispetto al solito, si legge tra i commenti. Da qui le voci su presunti ritocchini. “Ma Tina si è rifatta la faccia?”, ha scritto un utente sottolineando il cambiamento dell’opinionista. E altri: “Ma quindi Tina ha tirato gli occhi? Sembra si sia data una bella stiratura agli zigomi e agli occhi”.

“Che occhi strani che ha Tina Cipollari… sarà passata dal chirurgo prima di questa registrazione di Uomini e donne?”, “Ma Tina con quegli occhi gonfi? Cosa le è successo? La inquadrano sempre da lontano, ma si vede che ha qualcosa di strano“, hanno scritto ancora. Per ora, però, nessun commento dalla diretta interessata.