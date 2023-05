Uomini e Donne si avvia alla conclusione, nel corso delle ultime registrazioni Nicole Santinelli e Luca Daffrè hanno annunciato le rispettive scelte eppure non è questo il tema dominante di queste ore perché, prepotente, è uscita la notizia sul futuro di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Una notizia che il pubblico di Uomini e Donne ha immediatamente condiviso con un enorme bagaglio di polemiche. Polemiche che, specie nelle ultime settimane, hanno travolto soprattutto Tina Cipollari. Il motivo? Le parole offensive rivolte al cavaliere Elio.

Nel dettaglio Tina aveva dato del falso e del bugiardo al cavaliere, sollevando la reazione dei fan che sui social l’avevano presa di mira. “Elio hai perfettamente ragione, Tina offende e non si deve permettere, è una cafona, e così ha sempre fatto perché Maria non la metti a suo posto???? Una cosa è fare opinionista e un’altra è offendere con parole anche pesanti”.

Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gianni Sperti confermati

Non meno tranquilla la situazione di Gianni, per lui le critiche maggiori riguardano il trono di Nicole Santinelli (per chi non lo sapesse ha scelto Carlo al posto di Andrea) e di Armando Incarnato, con il quale ormai prosegue una lite decennale. “Quanto mi sta antipatico, è sempre lì che sputa sentenze su chiunque è appena si parla di lui ne fa una questione per stare al centro dell’attenzione. Questo finto vittimismo è insopportabile”.

E ancora: “Gianni vile omuncolo che non sa tenere il punto fino in fondo, e che vedendo Maria genuflettersi al cospetto del guappo di cartone, mentitore seriale, decide di offrire una pace senza senso, alla peggior persona di sesso maschile mai vista in quello studio”. Gli ultimi episodi avevano spinto il pubblico a chiedere provvedimenti, nello specifico in molti hanno chiesto di vederli fuori dal programma.

Nelle ore scorse è arrivata la decisione ufficiale di Maria De Filippi, anche per il prossimo anno Tina Cipollari e Gianni Sperti saranno gli opinionisti di Uomini e Donne. Destino diverso per altri big. Armando, Riccardo, Roberta, Aurora e Gemma potrebbero non essere più cavalieri e dame del programma di Canale 5, ma le loro sorti televisive si decideranno più in là.