Ancora una volta Riccardo Guarnieri al centro dello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere di Taranto ha chiuso la storia con Gloria Nicoletti. Nonostante tra i due sembrava ci fosse intesa, la storia ha registrato una brusca frenata. Infatti il cavaliere ha più volte detto che prova solo attrazione fisica nei confronti della dama. Già nei giorni scorsi Gloria ha fatto notare tutto il suo dispiacere.

“Scioccata, sinceramente. La decisione di Riccardo è stata un fulmine a ciel sereno. La mattina prima della registrazione mi ha persino mandato un sms per darmi il buongiorno! Avrei preferito non avere questa sorpresa, una telefonata non gli sarebbe costata nulla e mi avrebbe risparmiato una doccia fredda… Ma è per questo che ho pianto in studio: mi ha colto alla sprovvista”.





“Da parte mia l’interesse è forte – ha proseguito Gloria Nicoletti -. Riccardo mi ha colpita sin dal primo momento ed è innegabile che io ci sia rimasta un po’ male. Anche da pare sua c’era attrazione, infatti il mio sospetto è che lui si sia fermato perché la passione che sentiamo fa quasi passare in secondo piano la conoscenza personale”. Gloria ha raccontato al magazine di Uomini e Donne di aver molto sofferto per la scelta di Riccardo, ma di aver riflettuto a meno lucida e di essere certa che lui non sia tornato per Ida Platano.

Nella puntata di martedì 26 aprile si torna nuovamente a parlare della fine della storia tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti e l’opinionista Tina Cipollari non risparmia nulla al cavaliere tarantino. Il suo atteggiamento fiero e orgoglioso fa infuriare Tina che gli punta il dito contro. “Pensavo che tu fossi cambiato, ma sei un uomo così contorto, così complicato – dice -. Vai a riesumare tutte le cose del passato. Io non so se stai qui per cercare una donna e l’amore, ma nel caso in cui ti fidanzassi, sarai un grande cornuto”. Maria De Filippi richiama all’ordine Tina Cipollari che, però, si scaglia ulteriormente contro Riccardo Guarnieri. “Sei un uomo destinato ad essere tradito da una donna perché sei troppo complicato e hai un carattere litigioso”.

Dopo aver ascoltato le parole dell’opinionista Riccardo Guarnieri si difende. “Non è vero, è una descrizione che non mi appartiene. Non credo di essere cornuto perché credo di essere un grande amatore”, replica il cavaliere del trono over. “Guarda che non esiste solo quello. Ricordati che l’attrazione mentale è più forte di quella fisica perché ricordati che uno stallone lo trovi ovunque, ma un uomo intelligente è raro trovarlo”, sbotta Tina Cipollari.“Fidati che di uomini che sono buoni solo a quello sono tanti, ma un uomo che ti prende per testa è raro trovarlo”, aggiunge ancora Tina Cipollari che poi attacca nuovamente il cavaliere quando invita Ida Platano non dare peso alle sue parole.

“Volete la verità?”. UeD, Ida Platano vuota il sacco su Riccardo Guarnieri