A pochi giorni dalla finale del Grande Fratello, nella Casa continuano a volare scintille. Gli ultimi protagonisti delle tensioni sono Zeudi Di Palma, ex Miss Italia, e Lorenzo Spolverato. Nonostante il reality stia volgendo al termine, i due concorrenti sembrano lontanissimi dal trovare un punto di incontro. Lorenzo, benché cerchi di mantenere la calma, non nasconde la sua sfiducia nei confronti di Zeudi.

Secondo lui, la giovane sarebbe entrata nella Casa con un piano ben preciso, e la sua amicizia con Shaila – ex fidanzata proprio di Lorenzo – non sarebbe mai stata autentica. Il colpo finale sarebbe arrivato con la nomination di Zeudi ai danni di Shaila dopo una banale lite.

Zeudi avverte Lorenzo: “Così ti squalificano…”

Nonostante gli attriti, la vita sotto lo stesso tetto costringe comunque i concorrenti a dialogare. Così, l’altra sera, Zeudi, Lorenzo e Chiara Cainelli si sono trovati insieme in giardino a commentare le dinamiche del programma. Proprio in quella circostanza, Lorenzo ha espresso il rimpianto di non essere stato abbastanza “furbo”, ovvero di non aver usato la strategia comune ad altri concorrenti di parlare nascosti sotto il piumone per sfuggire ai microfoni.

La risposta pungente di Zeudi non ha tardato ad arrivare, diventando subito virale: “Da regolamento è vietato parlare sotto il piumone. Potresti essere squalificato per aver tolto il microfono e aver detto cose che non devono essere ascoltate. Alcuni concorrenti hanno praticamente violato le regole per tutto il programma”. Questa dichiarazione ha subito acceso la polemica sul web, dividendo nettamente l’opinione pubblica. Se da un lato molti utenti hanno applaudito Zeudi per aver denunciato apertamente comportamenti scorretti, dall’altro in tanti le hanno ricordato che proprio lei e l’amica Chiara erano state più volte richiamate per lo stesso motivo: conversazioni sottovoce, coperte e microfoni rimossi.

I social si sono rapidamente riempiti di commenti ironici e critiche: “Senti chi parla”, scrive qualcuno, mentre un altro spettatore rincara: “Lei e Chiara infrangono le regole tutti i giorni e ricevono continuamente richiami”. “Zeudi è ridicola. È la prima a non rispettare il regolamento ma poi si permette di fare la morale”, aggiunge con sarcasmo un altro utente. Intanto, con soli sei concorrenti rimasti in gara, l’atmosfera nella Casa è sempre più esplosiva. Tensioni, strategie e contraddizioni continuano a dominare, ma d’altronde è proprio questa miscela a tenere milioni di telespettatori incollati davanti allo schermo.

