Attenta Helena, ti soffiano Javier! La posizione della fotomodella brasiliana all’interno della casa del Grande Fratello sembra ribaltarsi. Dopo la doppia eliminazione di Javier Martinez e Shaila Gatta, molti credevano che Helena si sarebbe avvicinata a Lorenzo Spolverato. Ancora oggi, infatti, c’è chi è convinto che la 32enne provi ancora qualcosa per il suo primo “ragazzo” all’interno della casa. Tuttavia, lei ha messo a tacere tutte le voci, limitandosi a parlare con Lorenzo solo quando strettamente necessario.

In questi giorni, Helena ha lanciato diversi messaggi all’esterno, parlando da sola ad alta voce. “Javi, stai tranquillo”, la si sente ripetere come un disco rotto mentre vaga per la casa. Non solo: a volte pronuncia il nome di Javier come se, da un momento all’altro, quello potesse sbucare da dietro il divano o dal confessionale.

A quanto pare, però, non era Javier a preoccuparsi di cosa avrebbe fatto Helena in sua assenza, bensì il contrario. Un ex concorrente del Grande Fratello, da sempre con un debole per il pallavolista argentino, ha ripreso a ronzagli intorno, approfittando dell’assenza della modella brasiliana. Una marcatura stretta, che non è passata inosservata.

Mattia Fumagalli sembra essere sempre più pazzo di Javier. Lo ha confessato lui stesso in un’intervista con Alfonso Signorini: “Intanto, in questi giorni che Javier è da solo e non ha Helena tra i piedi, non puoi organizzare qualcosa?”, gli ha chiesto il conduttore. E lui, divertito: “Alfonso, tu sei una streghetta! Gli ho già scritto, le sto provando tutte: cuoricini, emoticon… Vediamo se risponde, ma ancora nulla”.

🔴 Alfonso Signorini a Boom con Mattia Fumagalli: "In questi giorni che Javier è da solo senza Helena, non gli puoi organizzare qualcosa? Dobbiamo studiarci una strategia"

😂😭#GrandeFratello #helevier pic.twitter.com/TrLAbZTlFy — GF NEWS (@GF_news_) March 28, 2025

Per ora, i tentativi di Mattia di approfittare dell’assenza di Helena sembrano non aver portato a risultati concreti. L’ex concorrente ha simpaticamente raccontato di aver contattato Javier Martinez, ma di non aver ancora ricevuto risposta. Alfonso Signorini, però, non si arrende e si è detto pronto a fornire la sua consulenza per aiutare il maestro di sci a conquistare l’argentino. “Amore, dobbiamo studiarci una strategia: dobbiamo sentirci noi, devo darti qualche dritta giusta, Fumagalla!”, ha scherzato il conduttore. Il triangolo amoroso si infittisce e chissà cosa accadrà nelle prossime settimane.