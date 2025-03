Momento importantissimo al Grande Fratello. Mariavittoria è stata sorpresa da qualcosa che è successa nella giornata del 28 marzo e che l’ha fatta urlare per la gioia. Ha subito capito che il protagonista fosse Tommaso, che è ormai un ex concorrente essendo stato eliminato nelle scorse settimane.

Dunque, Mariavittoria ha sfidato la pioggia nel giardino del Grande Fratello e ha esultato per quanto fatto da Tommaso. L’ha resa più felice che mai e la Minghetti non vede l’ora che possa riunirsi a lui a partire da lunedì 31 marzo, quando l’esperienza nel reality show volgerà al termine.

Leggi anche: “Cosa hanno fatto a Helena”. Grande Fratello, MaVi corre in confessionale e informa tutti





Grande Fratello, Mariavittoria esulta per il messaggio aereo di Tommaso

Tommaso ha deciso di organizzare l’invio di un messaggio aereo per Mariavittoria, insieme ai fan della coppia che si è formata nella casa del Grande Fratello. Ad avvertirla è stata Helena, quindi la dottoressa si è messa a correre e a gridare dopo aver alzato lo sguardo al cielo e aver letto il contenuto dello striscione.

Questo il messaggio dedicato a MaVi: “Per noi sei devastante, con te. Tommi&Tommavi“. Lei ha ringraziato il fidanzato e i sostenitori per il supporto, fondamentale per affrontare al meglio questi ultimi giorni nella casa più spiata d’Italia. Tra tre giorni potranno riabbracciarsi e baciarsi, ma intanto il sostegno è arrivato anche a distanza.

Ricordiamo che Mariavittoria è in ballottaggio con Chiara per conquistare l’ultimo posto di finalista, prima del verdetto definitivo del pubblico sul vincitore.