“Amore, non si può più parlare? Ti rode il c*?”. Scintille tra i concorrenti del Grande Fratello. Poco fa è bastata una piccola incomprensione per accendere subito gli animi tra Jessica Morlacchi e un’altra inquilina. Tra le due sedute al tavolo sono volate parole forti. con Gli altri gieffini presenti in quel momento sono rimasti di stucco: nessuno si aspettava, infatti, che tra le due potesse finire in quel modo. Ma alla fine la discussione si è risolta con baci e abbracci.

Jessica, come sanno bene i telespettatori, è tenuta sotto ‘osservazione’ dal Grande Fratello. La cantante dei Gazosa si era ritirata dal gioco a seguito del provvedimento punitivo preso dalla produzione per il suo comportamento inappropriato nella famosa lite del bollitore con Helena Prestes. È poi rientrata grazie al ripescaggio, insieme alla sua ex nemica, con la quale adesso i rapporti sembrano molto più sereni rispetto al passato. C’è addirittura chi non riconosce più la Jessica pacata di oggi rispetto a quella più polemica di prima.

Tra Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti si è acceso un acceso battibecco. Le due sono grandi amiche, ma stavolta si sono trovate insolitamente contro. La scena si è svolta sotto gli occhi sbalorditi di Javier Martínez, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri. “Amore, non si può parlare più? Fammi capire. Se ti rode il c*, giri la manina, fai così, gratti. Potrebbe essere anche un rastrello”, ha detto Jessica utilizzando una ‘metafora’ un po’ colorita e con gli occhi accigliati. Poi ha continuato: “Sto parlando, non è modo di rispondere…”.

Intanto, Javier osservava e a bassa voce ha detto: “Ho una paura di Jessica…”. “Sta diventando una iena dopo cinque mesi”, ha continuato Jessica nei confronti di Mavi. La fidanzata di Tommaso, a quel punto, ha risposto facendo il gesto del dito medio a Jessica: “Tiè”, ha aggiunto. Poi, rivolgendosi alle altre persone al tavolo, ha spiegato: “Noi ci amiamo così. Non cambia nulla assolutamente tra di noi”, ha chiarito anche Jessica. E Mavi ha confermato: “Io la amo, ma litighiamo sempre così”, prima di abbracciarla.

pic.twitter.com/8OaGxQgoN7 — dottoressa 💅🏻 (@dottoressa07) February 5, 2025

Il video della discussione è diventato virale sui social, dove ha attirato numerosi commenti da parte dei fan del Grande Fratello. La maggior parte sembra dare ragione, stavolta, a Jessica e punta il dito contro Mariavittoria. Quest’ultima, secondo alcuni commentatori, sarebbe un po’ nervosa in questi giorni, come dimostrerebbe anche un’altra discussione avuta poco fa con il suo fidanzato Tommaso Franchi.