Brutta notizia per i fan di Pamela Petrarolo, infatti ormai la sua esperienza al Grande Fratello sarebbe arrivata al capolinea. L’indiscrezione venuta fuori in queste ore sta prendendo sempre più piede, quindi la concorrente è costretta a preparare le valigie e ad andare via molto presto, stando a quanto sta emergendo. E alternative non se ne vedono all’orizzonte.

Infatti, Pamela sarebbe ormai al passo di addio al Grande Fratello perché sta succedendo qualcosa che lei non poteva immaginare. Le sue speranze erano altre, ma ora che le verrà comunicato tutto siamo sicuri che ci sarà una delusione enorme per una delle protagoniste del reality show.

Leggi anche: “Subito denuncia al Grande Fratello”. Zeudi, la rivelazione fa infuriare il pubblico





Grande Fratello, Pamela verso l’addio: cosa si è saputo

A riportare questo rumor sul conto di Pamela è stato il sito Angolo delle Notizie, che ha deciso di informare subito i telespettatori del Grande Fratello della triste notizia che sta per travolgere la gieffina. Sarebbe ormai vicina a salutare tutti i compagni di avventura, ad uscire dalla porta rossa e a raggiungere la sua casa.

Per Pamela il sondaggio pubblicato dal portale sarebbe implacabile. Infatti, perderebbe al televoto avendo per ora solo l’1% delle preferenze del pubblico. Dunque, sarebbe lei la prossima eliminata nella puntata del 6 febbraio. Ce la farebbe per un soffio Maxime, che otterrebbe il 2%. Fino a poche ore fa il rugbista sembrava essere spacciato, invece avrebbe adesso operato il sorpasso ai danni della Petrarolo.

Resterebbero ovviamente al GF tutti gli altri che erano finiti in nomination. Parliamo di Shaila, Javier, Iago, Amanda, Jessica, Giglio ed Eva.