Situazione preoccupante al Grande Fratello per Zeudi. La concorrente ha fatto capire a tutti di stare male, infatti non aveva nemmeno voglia di alzarsi per mangiare. Con la voce rotta dal pianto, ha espresso il suo disagio: “Sto soffrendo, sentire queste cose non mi aiuta”. Ha sottolineato di non voler rendere conto a nessuno per le proprie azioni, sentendosi giudicata e non compresa.

Zeudi è rimasta a lungo nel suo letto, poi però ha deciso di raggiungere gli altri e di raccontare cosa le sta succedendo. Ha avuto anche un confronto con gli autori del Grande Fratello, ma avrebbe ricevuto una risposta che non l’ha per niente soddisfatta. E adesso i fan della gieffina stanno attaccando il programma.

Grande Fratello, Zeudi sta male: censurato il suo discorso. Pubblico protesta

Nel filmato dal Grande Fratello Zeudi ha esclamato davanti a Jessica e Mariavittoria: “Sono andata in confessionale e mi hanno anche dato della maleducata“. Praticamente la concorrente voleva informare la produzione del suo stato, ma non l’avrebbero trattata in modo fantastico. E alcuni telespettatori hanno invitato la famiglia di lei a denunciare l’accaduto, anche alla luce di una presunta richiesta non accolta.

Chi ha ascoltato attentamente tutto il discorso ha voluto sottolineare un aspetto che, se confermato, sarebbe grave per i fan di Zeudi: “Sì, ma che la famiglia di Zeudi denunci il Grande Fratello. Che è ‘sta storia che non le danno manco un dottore?”. Dunque, nessun medico sarebbe stato chiamato per aiutarla e la gente sul web si sta infuriando.

Tra l’altro improvvisamente il microfono di Zeudi è stato silenziato, quindi è scattata una sorta di censura da parte del GF. Vedremo nelle prossime ore se le sue condizioni miglioreranno.