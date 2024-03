Al Grande Fratello la tensione non è diminuita. Infatti, Alessio e Anita hanno avuto una discussione nelle ultime ore ed ecco che lui ha svelato quanto dovrebbe pagare di penale se dovesse uscire anzitempo dal reality show. Già nei giorni scorsi aveva manifestato questa intenzione, infatti davanti ad altri concorrenti aveva detto di essere pronto a sborsare i soldi pur di andarsene.

Nel corso del Grande Fratello Alessio e Anita hanno parlato appunto anche di quando bisognerebbe pagare come penale in caso di addio anticipato, non tramite eliminazione al televoto. Falsone aveva fatto capire di essere stanco di proseguire questa avventura e di essere ormai in procinto di lasciare la casa. Anche se la Olivieri ha fatto di tutto per farlo desistere.

Grande Fratello, Alessio e Anita parlano di quanto si paga come penale per uscire

Praticamente tutto è successo durante la diretta del 14 marzo del Grande Fratello. Alessio aveva infatti rivelato di volersene andare via, dopo che aveva saputo dell’eliminazione di Anita. In realtà Alfonso Signorini ha poi comunicato che non fosse davvero un addio definitivo, visto che la Olivieri semplicemente è adesso a rischio ma può rimanere nella casa.

Anita gli aveva detto: “Ti prego, non fare questa stupidata. Ci puoi pensare?”. E, come scritto da Novella 2000, lei gli ha fatto presente che c’era questa penale attiva. Ma Alessio aveva esclamato: “Sì, devo dimezzare il cachet. L’ho letto il contratto, mollami però no. Ci ho già pensato, è una settimana che ci penso. Possiamo discutere per questa cosa? Sono grande, adulto e vaccinato, non esco solo per te“.

Il pubblico ha deciso che la meno votata è… Anita! #GrandeFratello pic.twitter.com/n89tpY1ijy — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 14, 2024

La prima frase detta da Anita ad Alessio è che la penale è di 100 mila € mentre lui ricordava dimezzamento del cachet. Se Anita esce lunedì, lui non potrà uscire con lei, sarebbe follia per pochi giorni #aniters #anilessio #perletti #perliners #paoleti #anibaldi #GrandeFratello — MangelaVilo (@MangelaVilo) March 15, 2024

E Alessio ha concluso: “Ho voglia di scannarmi con la gente inutilmente? Esco anche io“. Ma poi Alfonso ha comunicato che Anita sarebbe rimasta e anche lui ha fatto lo stesso. Alcuni utenti hanno anche parlato comunque di una cifra di 100mila euro come penale, mentre il gieffino ha nominato il dimezzamento del cachet.