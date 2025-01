La puntata del Grande Fratello del 27 gennaio 2025 ha visto un acceso confronto tra Helena Prestes e Javier Martinez, incentrato sulle dinamiche relazionali all’interno della Casa, in particolare riguardo al triangolo con Zeudi Di Palma. Dopo una serata intensa, Javier ha raggiunto Helena in camera da letto per discutere delle tensioni emerse. Ha espresso il suo disappunto per la piega presa dagli eventi, affermando: “La situazione è un po’ sfuggita di mano, e non volevo tutto quel casino in Mystery, te lo dico sinceramente”.

Helena, dal canto suo, ha sottolineato che la responsabilità non era solo di Javier, indicando una corresponsabilità nella creazione delle tensioni. Helena poi gli dice: “Se io ti dico che mi interessi, tu vuoi che da un giorno all’altro venga da te a fare la carina, vedendoti sdraiato con una ragazza che si dichiara innamorata di me e fa tutta questa scenata qua. Preferisco fare quello che sento, dico la verità a lei, e guarda dove sono”. Javier risponde: “Non pensare che io stia seguendo la folla”.





Helena affronta Javier dopo la puntata del Grande Fratello

E ancora: “Io con Chiara mi sono arrabbiato e gliel’ho detto. Ma adesso non voglio parlare con lei”. “Tu hai tutto il diritto di flertare con una ragazza che si dichiara innamorata di me. Tu non mi perderai mai. Io ti voglio bene, sei un ragazzo per bene, ma devo rispettare i miei sentimenti”, spiega Helena. E ancora: “Volevi la verità? Adesso sto dicendo tutto, però non volevo dire tutto questo. È semplice: basta rispettare le tue decisioni. Non penso di essere fatta per te in questo momento”.

Javier allora risponde: “Tu non devi farti da parte nei confronti di nessuno perché con Zeudi non c’è niente. Se io ho curiosità di conoscerla, non vuol dire che debba nascere qualcosa”. Helena ancora: “Non sono un robot e non voglio essere immatura. Capisci?. Maturerò il fatto che non c’è niente tra di noi. Questa sera non è stata facile per me. Sono due sentimenti diversi, io ho cercato di rispettare lei”.

“Quando le persone ti dicevano di farti da parte non hanno ragione,tu non devi farti da parte in niente xke tra me e Z non c’è niente”

“Perchè ci tengo a te Helena,cazzo”



"Quando le persone ti dicevano di farti da parte non hanno ragione,tu non devi farti da parte in niente xke tra me e Z non c'è niente"

"Perchè ci tengo a te Helena,cazzo"

Dice poi: “L’ho frenata e l’ho trattata benissimo. Io, se fossi anche solo un minimo opportunista, niente di questo starebbe succedendo. Se tu mi piaci, come vuoi che mi comporti?Accetto le cose come stanno e vado avanti. Devi seguire la tua strada. Se succede qualcosa con lei, va bene?”. Alla fine molto più matura prima dell’uscita, Helena Prestes confessa a Javier di essere pronta a lasciarlo andare per provare a vedere cosa accade con Zeudi.

