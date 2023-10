Beatrice Luzzi continua a essere grande protagonista al Grande Fratello. Fuori, perché infatti è di nuovo la preferita del pubblico; dentro perché continua a ritrovarsi sempre al centro delle discussioni. Da qualche settimana si è molto avvicinata a Giuseppe Garibaldi, con cui c’è una complicità innegabile e sono scattati anche dei baci, anche se a stampo. Ma questo rapporto non sta andando per il verso giusto. Nelle ultime ore i due concorrenti non hanno fatto altro che litigare e poi tentare, al momento senza successo, di avere un chiarimento.

“Ci saresti stato con chiunque ti avesse detto ‘Mi piaci’”, la frase che ha fatto arrabbiare Giuseppe, senza contare che l’attrice lo avrebbe anche accusato di essersi avvicinato a lei per creare “dinamiche”. “Nel momento in cui tu mi dici che prima che io ti dicessi che mi piacevi, non avevi avuto nessuna emozione nei miei confronti, è naturale che io pensi a qualcosa del genere”, si è giustificata Beatrice. Essendoci qui un sacco di ragazze belle e simpatiche, giustamente avresti accettato le avances di molte. Avresti dovuto dire che, dopo, qualcosa di diverso rispetto alle altre opzioni c’era”.

GF, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, cosa sta succedendo

“Mi hai detto le cose in modo molto brutto. Tu mi hai chiesto se provavo qualcosa prima per te. Io ti ho detto no, perché mai e poi mai avrei pensato. Ti ho detto la verità e tu hai detto che sono facilone. Io di dignità e umiltà ne ho da vendere”, la risposta di Garibaldi che ha poi continuato a confrontarsi con Beatrice in giardino.

I dubbi su di lui non sono pochi: “Anche oggi sei stato un passo indietro. Non ho molto da dirti. Non posso chiederti di fare cose che non ti vengono di fare. Non posso chiederti niente. Non sono sicura che possiamo continuare. Perché? Perché non posso scherzare”. Lui ha provato a rassicurarla, ma forse ha fatto peggio dicendole che si sta “sbagliando di grosso” e che “Nonostante tutto quello che è successo, non mi tirerei mai indietro”.

Perché a quel punto Beatrice Luzzi lo ha smentito dicendo che in mattinata lo aveva visto pronto a mettere fine alla loro conoscenza. “Fai quello che vuoi. Sono dieci volte che mi dici che vuoi fare un passo indietro”, le ha risposto il concorrente spazientito. “Sei proprio un combattente Giuseppe Garibaldi”, la reazione di lei che poi se n’è andata. Più tardi hanno provato a parlare anche in camera da letto, ma senza arrivare al chiarimento. Tutto finito, allora?