Buon compleanno Perla Vatiero: l’ex protagonista di Temptation Island ed ex fidanzata di Mirko Brunetti ha festeggiato e festeggia al Grande Fratello. Perché gli auguri e i brindisi sono iniziati come di rito allo scoccare della mezzanotte del 28 dicembre 2023, poi la sorpresa che l’ha fatta emozionare, ma andiamo con ordine. Compie 28 anni la concorrente entrata in corsa al reality e subito entrata nel cuore dei telespettatori del reality show di Canale 5, soprattutto quelli che sperano nel ritorno di fiamma con Mirko.

Entrata in salone, Perla ha trovato tutti i suoi coinquilini schierati. Bicchieri alla mano, cappellini, striscioni e tutti gli accessori per un party, hanno accolto la festeggiata con musica e abbracci. Ha ringraziato tutti e si è detta felice di trascorrere il suo giorno nella Casa di Cinecittà, dove ha trovato tanti amici e tanto amore. Ma la vera “festa” era in giardino, dove poco dopo si sono spostati tutti.

Perla al GF, la sorpresa da lacrime per il suo compleanno

È lì, in giardino, che la neo 28enne è crollata definitivamente, abbandonandosi alle emozioni e alle lacrime. In occasione del suo compleanno, infatti, la sorella Loana e altri amici si sono riuniti fuori la Casa di Cinecittà per farle una sorpresa: urla con il megafono e fuochi d’artificio hanno fatto commuovere la concorrente.

Perla è scoppiata in lacrime quando ha scoperto che a pochi metri di distanza c’era la sorella. “Loana ti amo, mi manchi. Mamma e papà mi mancate tantissimo” ha urlato con quanta più voce possibile. E dopo ha di nuovo ringraziato i suoi coinquilini che le hanno organizzato, con l’aiuto degli autori, la festa di compleanno perfetta.

Letizia: "Al cielo, facciamo tanti auguri anche a lei"

Perla: "Si, gliel'ho fatti prima"

Letizia: "Tanti auguri" 💔



Letizia che fa gli auguri anche a Dalila, sua sorella gemella, è un amore. Qui sono crollata totalmente 😭

Lei anche se non c'è più, ci sarà sempre 🤍#perletti pic.twitter.com/KfP7ONCyfP — Angela Diga (@ACriginia) December 27, 2023

“Siete la mia seconda famiglia e sono contenta, nonostante la nostalgia di casa, di festeggiare il compleanno con voi”, le sue parole. Poco più tardi, sempre in giardino supportata dall’amica Letizia Petris, un altro momento di forte emozione: Perla ha fatto gli auguri di buon compleanno anche alla sorella gemella Dalila, morta a soli 7 mesi di vita: “Al cielo, facciamo tanti auguri anche a lei”.