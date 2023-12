Perla e Greta al Grande Fratello senza Mirko e ormai da settimane. Difficile che qualcuno potesse immaginare che le due “ex” andassero d’amore e d’accordo e addirittura si ritrovassero a fare chiacchiere notturne in camera da letto, nella Casa. Entrambe conosciute al grande pubblico grazie alla partecipazione a Temptation Islanda, una come fidanzata l’altra come single, contro ogni previsione stanno cercando di aprirsi l’un l’altra e raccontarsi un po’ di più, sebbene in questi giorni Perla abbia detto di essere ancora dubbiosa nei riguardi di Greta.

Magari, sempre che la permanenza di entrambe al Grande Fratello prosegua, pian piano le due riusciranno ad avvicinarsi e creare un rapporto solido. Ma andiamo ai fatti e precisamente a quanto accaduto l’altra notte. Tarda notte, quella del 27 dicembre scorso. In un video diffuso dai canali social del programma di Alfonso Signorini vediamo Perla Vatiero che si è ritrovata in stanza da letto a parlare con Greta Rossetti.

GF, Perla e Greta: cosa è successo nella notte

A vederle sembrano vecchie amiche perché hanno avuto una conversazione molto personale, dove non sono mancate confidenze e, non c’era nemmeno bisogno di sottolinearlo, dove hanno menzionato anche l’ex Mirko Brunetti. “Però a casa mia non stavo bene, perché la situazione a casa non era bella. Quindi volevo tornare a Torino per stare da sola… Quindi ti capisco”, ha iniziato Greta.

“No, è brutto… esci fuori di cervello”, la replica di Perla. “Sì, poi le amicizie, devi sempre ricreare nuove amicizie”, ha spiegato ancora Greta ed è stato proprio in questo momento che Perla ha tirato in ballo anche Mirko: “Vabbè, non lo dire a me. Io a Rieti penso di essermi fatta una vera amicizia. Oh, ora devo fare qualcosa, mi devo buttare in mezzo, perché Mirko a Rieti a livello di amicizie… zero!”.

Sempre Perla in un altro stralcio di video e sempre in chiacchiera con Greta ha aggiunto: “Avevo 18 anni, forse, ma lui era sempre fidanzato. Però, fondamentalmente, lui voleva stare con me. Ma era impossibile”. “Ah ma non si poteva per cause di forza maggiore. Praticamente stava con lei ma la sua testa ce l’aveva da te”, ha esclamato Greta. E l’altra: “Quando avevo 21 anni mi mandò un messaggio dopo un anno e mezzo. Da lì poi lo raggiunsi nella casa al mare…”. Il video tra Perla Vatiero e Greta Rossetti si è concluso così.